खरड़ नगर काउंसिल की बैठक में हंगामा, पार्षद धरने पर बैठे, विधायक अनमोल गगन मान फोन पर समझाती रहीं

संवाद सहयोगी, जागरण, खरड़। नगर काउंसिल की सोमवार सुबह हुई बैठक उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई जब असंतुष्ट पार्षदों ने ठेकेदार के काम से नाराजगी जताते हुए काउंसिल ऑफिस की जमीन पर धरने पर बैठ गए। मीटिंग पहले साढ़े 12 बजे तक चली, फिर स्थगित कर दी गई। हंगामा बढ़ता देख खरड़ की विधायक एवं पूर्व मंत्री अनमोल गगन मान मीटिंग में नहीं पहुंचीं, लेकिन फोन के स्पीकर पर ईओ सुखदेव सिंह, नगर काउंसिल प्रधान और सभी पार्षदों से लंबी बातचीत की।

पार्षदों का मुख्य आरोप था कि आम आदमी पार्टी की नई प्रधान बनाए साढ़े चार महीने बीत गए, लेकिन सिर्फ एक मीटिंग हुई है। पार्षद मन्ना और अन्य ने कहा कि उनके कार्यकाल के सिर्फ चार महीने बचे हैं, दो महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए काम जल्दी पास करवाने जरूरी हैं। ठेकेदार निजामुद्दीन के काम से सभी नाराज हैं और उसे बदलने की मांग की।

विधायक अनमोल गगन मान ने फोन पर समझाया कि “अमन भाई, चीमा भाई रोज मिलते हैं। ऊपर से बात हो चुकी है। चार महीने भी चुनाव में नहीं बचे, फिर क्लेश क्यों? पिछली चार मीटिंगों की प्रोसीडिंग पास करवा लो।

इमरजेंसी वर्क में ठेकेदार का मुद्दा डाल दो। मीटिंग से पहले सभी पार्षदों को बिठाकर राय ले लिया करो।” उन्होंने ठेकेदार बदलने पर सहमति जताई और कहा कि काम तो अब तेजी से हो रहे हैं, सुबह से वार्डों में काम चल रहा है।

विधायक ने सुझाव दिया कि सिटी पार्क, स्टेडियम और कॉमन कामों के प्रस्ताव पास कर लो। अगर मीटिंग डिले करनी है तो 15 दिन बाद रख लो, सबकी राय लेकर एजेंडा तैयार करो। उन्होंने 100 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पास होने और मिनिस्टर से बात होने की जानकारी भी दी।

पार्षदों ने जवाब दिया कि पिछली प्रधान 48 महीने में 39 मीटिंग कर 700 करोड़ के प्रस्ताव बनवाए, जिनमें से 450 करोड़ के काम पास हो चुके हैं, लेकिन नई प्रधान के कार्यकाल में एक करोड़ का भी काम नहीं हुआ। एक पार्षद ने विधायक पर अपने वार्ड में भेदभाव का आरोप लगाया तो अनमोल गगन मान ने कहा, “तुम अपने वार्ड का काम नहीं होने की वीडियो खानपुर की डाल रहे हो।”