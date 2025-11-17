Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खरड़ नगर काउंसिल की बैठक में हंगामा, पार्षद धरने पर बैठे, विधायक अनमोल गगन मान फोन पर समझाती रहीं

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    खरड़ नगर परिषद की बैठक में ठेकेदार के काम से नाराज पार्षदों ने हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। विधायक अनमोल गगन मान ने फोन पर पार्षदों को समझाने की कोशिश की। पार्षदों ने नई प्रधान के कार्यकाल में कम काम होने की शिकायत की और ठेकेदार को बदलने की मांग की। विधायक ने ठेकेदार बदलने पर सहमति जताई और काम में तेजी लाने को कहा।

    prefferd source google
    Hero Image

    ठेकेदार के काम से नाराजगी जताते हुए काउंसिल ऑफिस की जमीन पर धरने पर बैठे पार्षद।

    संवाद सहयोगी, जागरण, खरड़। नगर काउंसिल की सोमवार सुबह हुई बैठक उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई जब असंतुष्ट पार्षदों ने ठेकेदार के काम से नाराजगी जताते हुए काउंसिल ऑफिस की जमीन पर धरने पर बैठ गए।

    मीटिंग पहले साढ़े 12 बजे तक चली, फिर स्थगित कर दी गई। हंगामा बढ़ता देख खरड़ की विधायक एवं पूर्व मंत्री अनमोल गगन मान मीटिंग में नहीं पहुंचीं, लेकिन फोन के स्पीकर पर ईओ सुखदेव सिंह, नगर काउंसिल प्रधान और सभी पार्षदों से लंबी बातचीत की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पार्षदों का मुख्य आरोप था कि आम आदमी पार्टी की नई प्रधान बनाए साढ़े चार महीने बीत गए, लेकिन सिर्फ एक मीटिंग हुई है। पार्षद मन्ना और अन्य ने कहा कि उनके कार्यकाल के सिर्फ चार महीने बचे हैं, दो महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए काम जल्दी पास करवाने जरूरी हैं। ठेकेदार निजामुद्दीन के काम से सभी नाराज हैं और उसे बदलने की मांग की।

    विधायक अनमोल गगन मान ने फोन पर समझाया कि “अमन भाई, चीमा भाई रोज मिलते हैं। ऊपर से बात हो चुकी है। चार महीने भी चुनाव में नहीं बचे, फिर क्लेश क्यों? पिछली चार मीटिंगों की प्रोसीडिंग पास करवा लो।

    इमरजेंसी वर्क में ठेकेदार का मुद्दा डाल दो। मीटिंग से पहले सभी पार्षदों को बिठाकर राय ले लिया करो।” उन्होंने ठेकेदार बदलने पर सहमति जताई और कहा कि काम तो अब तेजी से हो रहे हैं, सुबह से वार्डों में काम चल रहा है।

    विधायक ने सुझाव दिया कि सिटी पार्क, स्टेडियम और कॉमन कामों के प्रस्ताव पास कर लो। अगर मीटिंग डिले करनी है तो 15 दिन बाद रख लो, सबकी राय लेकर एजेंडा तैयार करो। उन्होंने 100 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पास होने और मिनिस्टर से बात होने की जानकारी भी दी।

    पार्षदों ने जवाब दिया कि पिछली प्रधान 48 महीने में 39 मीटिंग कर 700 करोड़ के प्रस्ताव बनवाए, जिनमें से 450 करोड़ के काम पास हो चुके हैं, लेकिन नई प्रधान के कार्यकाल में एक करोड़ का भी काम नहीं हुआ। एक पार्षद ने विधायक पर अपने वार्ड में भेदभाव का आरोप लगाया तो अनमोल गगन मान ने कहा, “तुम अपने वार्ड का काम नहीं होने की वीडियो खानपुर की डाल रहे हो।”

    अंत में विधायक ने कहा कि क्लेश खत्म करो, काम करो। अगर धरना देना है तो दो, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। काफी समझाने के बाद पार्षद शांत हुए, लेकिन मीटिंग बिना किसी ठोस निर्णय के स्थगित हो गई। अब अगली मीटिंग 15 दिन बाद प्रस्तावित है।