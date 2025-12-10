चंडीगढ़ की एथलीट कवलीन कौर ने जीता सोना-चांदी, एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिखेरी पदकों की चमक 

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। लंबी दूरी की धाविका कवलीन कौर ने एक बार फिर चंडीगढ़ का नाम रोशन किया है। चेन्नई, तमिलनाडु में हुई 23वीं एशिया मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम किए।

भारत की ओर से 45+ आयु वर्ग में हिस्सा लेते हुए कवलीन कौर ने एशिया मास्टर्स 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में 22 देशों से 3,312 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कवलीन कौर नगर निगम चंडीगढ़ में सब डिविजनल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उनका प्रशिक्षण स्पोर्ट्स विभाग के कोच शिवा अथवाल के मार्गदर्शन में हुआ।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस उपलब्धि से पहले भी कवलीन कौर कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखा चुकी हैं। 16 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड की चौथी हाफ मैराथन में उन्होंने 10 किलोमीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। बेंगलुरु में आयोजित प्रतिष्ठित टीसीएस वर्ल्ड 10 किमी में भी सफलतापूर्वक दौड़ पूरी की।

उनकी पहचान एक समर्पित और अनुशासित धाविका के रूप में तब और मजबूत हुई जब उन्होंने लद्दाख मैराथन (21 और 42 किमी), टाटा मुंबई मैराथन (42 किमी), चंडीगढ़ की डेली वर्ल्ड मैराथन में तीसरा स्थान मिला और 24 घंटे स्टेडियम रन (6 घंटे श्रेणी) जैसे कई प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लिया।