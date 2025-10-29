पीएचडी चैंबर में नया दौर, राजीव जुनेजा बने राष्ट्रीय अध्यक्ष; करण गिलहोत्रा फिर पंजाब चैप्टर के चेयरमैन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नई नेतृत्व नियुक्तियों की घोषणा की है, जिससे देश में औद्योगिक विकास, नीतिगत सहयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में संस्था की प्रतिबद्धता और सशक्त हुई है।

मैनकाइंड फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जुनेजा ने पीएचडीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। फार्मास्युटिकल सेक्टर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उनके व्यापक अनुभव से उम्मीद है कि वे संस्था को नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के बीच गहरे संवाद की दिशा में अग्रसर करेंगे, जिससे भारत की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी।

राज्य स्तर पर, करण गिलहोत्रा को लगातार पंजाब स्टेट चैप्टर के चेयर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। एक प्रमुख उद्योगपति और समाज सेवी व्यक्तित्व के रूप में, गिलहोत्रा की यह पुनर्नियुक्ति उनके दूरदर्शी नेतृत्व, रणनीतिक पहलों और उद्योग–सरकार के बीच मजबूत सहयोग स्थापित करने के निरंतर प्रयासों की सराहना है।

उद्यमिता और सामाजिक योगदान के लिए व्यापक रूप से सम्मानित, करण गिलहोत्रा प्लाक्षा यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं —जो नवाचार और तकनीक-आधारित शिक्षा को समर्पित एक अग्रणी संस्था है। इसके साथ ही वे चंडीगढ़ हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और खेल व युवाओं के विकास को प्रोत्साहित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।