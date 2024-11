तौबा-तौबा 15 लाख की टिकट! पंजाबी सिंगर Karan Aujla के दिल्ली कॉन्सर्ट ने तोड़े सभी रिकॉर्ड्स

करण औजला का दिल्ली में होने वाला कॉन्सर्ट इट वाज ऑल ए ड्रीम टूर चर्चा में है। इस कॉन्सर्ट के टिकट 5 लाख से 15 लाख रुपये तक में बिक रहे हैं। कॉन्सर्ट का वेन्यू भी तय नहीं हुआ है। इट वाज ऑल ए ड्रीम टूर 7 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ से शुरू होगा। इसके बाद 13 दिसंबर को बेंगलुरु और 15 दिसंबर को नई दिल्ली में होना है।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाबी सिंगर करण औजला (Karan Aujla) इन दिनों लोकप्रियता के चरम पर हैं। गायक अपने सिंगिंग टूर को लेकर भी काफी फेमस हैं। देश की राजधानी दिल्ली में उनका तीन दिन का कॉन्सर्ट हैं। हालांकि, टिकट का रेट जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल, 17 दिसंबर को होने वाले दिल्ली कॉन्सर्ट 'इट वाज ऑल ए ड्रीम टूर' (It Was All A Dream) के टिकट 5 लाख से 15 लाख रुपये तक में बिक रहे हैं। करण औजला हिंदी फिल्म 'बैड न्यूज' के गाने 'तौबा तौबा' से सुर्खियों में आए थे।

करण औजला का 'इट वाज ऑल ए ड्रीम टूर' 7 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ से शुरू होगा। इसके बाद 13 दिसंबर को बेंगलुरु और 15 दिसंबर को नई दिल्ली में होना है। इस कॉन्सर्ट का अंतिम पड़ाव 21 दिसंबर को मुंबई में होगा। बुक माय शो (Book My Show) पर करण औजला के कॉन्सर्ट के लिए तीन कैटेगरी में टिकट बुक हो रहे हैं।

करण औजला के कॉन्सर्ट की टिकट का रेट (Source: Book my Show)वीवीआईपी सिल्वर कैटेगरी में टिकट 5 लाख रुपये तो वीवीआईपी गोल्ड की कैटेगरी के टिकटों का रेट 10 लाख रुपये है। वहीं सबसे महंगा टिकट वीवीआईपी डायमंड का है जिसका रेट 15 लाख रुपये है। दिलचस्प बात ये है कि अभी करण औजला का कॉन्सर्ट 'इट वाज ऑल ए ड्रीम' का अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं किया गया है।

