    पंजाब में जिंदा है पारंपरिक खेल, बैलगाड़ी दौड़ में 1000 फीट की दूरी 20.19 सेकेंड में पूरी की, इनाम में जीती बाइक

    By Lakhwant Singh Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:41 PM (IST)

    मोहाली के सोहाना में कबड्डी कप में पुरुष और महिलाओं के कबड्डी मैचों के अलावा बैल दौड़ ने दर्शकों को आकर्षित किया। लुधियाना के जगी भामिया के बैलों ने 1 ...और पढ़ें

    मोहाली के सोहाना में बैलगाड़ी दौड़ को देखने जुटे दर्शक।

    लखवंत सिंह, मोहाली। पारंपरिक खेल का आनंद लेना है तो पंजाब आइये। उत्साह बढ़ेगा। ऐसा ही नजारा आजकल मोहाली के सोहाना में देखने को मिल रहा है। यहां पुरुष और महिलाओं के कबड्डी मैचों के अलावा बैल दौड़ दर्शकों जुटा रही है। 1000 फीट दूरी मात्र 20.19 सेकेंड में पूरी करने वाले बैलों के मालिक ने इनाम में बाइक जीती।

    पंजाब और कई अन्य स्थानों से लोग अपनी बैलों को लेकर पहुंच और उन्हें दौड़ाया। बैलगाड़ी दौड़ मुकाबले में 80 बैल जोड़ों ने हिस्सा लिया और पहले 21 बैलों को कैश इनाम दिया गया और 15 बैल जोड़ों को लाली सोहाना ने बुल झूले दिए।

    इस रोचक मुकाबले में लुधियाना से आए जगी भामिया के बैलों ने 1000 फीट दूरी को मात्र 20.19 सेकेंड में पूरी कर पहला खिताब जीत लिया। बैल मालिक जगी भामिया को एक बाइक दी गई। वहीं, दूसरे नंबर पर सुखपाल रौली का बैल रहा, जिसने 21 सेकेंड में इस दूरी को पूरा किया। गियानी के बैल ने तीसरा इनाम जीता।

    लुधियाना के कुलदीप सिंह 'राष्ट्रपति' बैल के साथ पहुंचे

    गांव वड़डा मेहर नकल जिला लुधियाना से कुलदीप सिंह अपने ढाई साल के बैल नाम राष्ट्रपति के साथ मेले में पहुंचे। कुलदीप सिंह ने बताया कि अपने बैल 'राष्ट्रपति' को वे बादाम, मेवे, चना दाल खिलाया जाता है। यह पंजाब में होने वाले खेल मुकाबलों में हिस्सा ले चुका है। अभी तक तीन मोटर साइकिल और दो स्कूटर ये इनाम में जीत चुका है। वे अपने बैल को बहुत ही चाव से रखते हैं और इसका पूरा ध्यान रखते हैं।