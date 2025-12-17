पांच साल में 12 खिलाड़ियों का मर्डर, कबड्डी पर छाया गैंगस्टरों का दबदबा, क्यों हो रहीं ये हत्याएं?

रोहित कुमार, चंडीगढ़। प्रदेश में कबड्डी पिछले कुछ वर्षों से खेल नहीं, बल्कि गैंगस्टरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। वर्ष 2020 से अब तक कबड्डी से जुड़े 12 खिलाड़ियों और प्रमोटरों की हत्या हो चुकी है। पुलिस के अनुसार, इन हत्याओं के पीछे एक ही क्राइम इकोसिस्टम काम कर रहा है, जिसमें जग्गू भगवानपुरिया गैंग, लक्की पटियाल, गोल्डी बराड़, लॉरेंस विश्नोई, कौशल गैंग और उनके सहयोगी शूटर शामिल हैं। विदेशी फंडिग बनी हत्या की वजह जांच एजेंसियों का मानना है कि इन हत्याओं का कारण कबड्डी टूर्नामेंट के नाम पर विदेश से हो रही फंडिंग के कारण मैचों पर कब्जा करना है। अब गैंगस्टर ही तय करते हैं कि कौन खिलाड़ी किस क्लब से खेलेगा।

इस खूनी सिलसिले की शुरुआत 2020 में कपूरथला में कबड्डी खिलाड़ी अरविंदरजीत सिंह पड्डा और जालंधर के शाहकोट में संदीप नंगल अंबिया की हत्या से हुई। शुरुआत में पुलिस ने इसे व्यक्तिगत रंजिश बताया, लेकिन बाद में वजह कबड्डी टूर्नामेंट की कमाई और खिलाड़ियों पर नियंत्रण निकला।

यहीं से कबड्डी में गैंग्स्टरों की खुली एंट्री मानी जाती है। हाल ही में चार नवंबर को लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की हत्या कर लारेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली। अब कनाडा, यूके, अमेरिका तक के खिलाड़ियों में गैंग्स्टरों का खौफ बढ़ गया। बीते सोमवार को मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की हत्या हो गई।