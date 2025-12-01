Language
    तनाव में युवक ने लगाया फंदा, किराये के कमरे में रहता था, डेढ़ महीने से नौकरी ढूंढ रहा था

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:38 PM (IST)

    एक युवक ने तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह किराये के कमरे में रहता था और पिछले डेढ़ महीने से नौकरी की तलाश में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नौकरी की तलाश में निराशा के कारण युवक ने यह कदम उठाया।

    बलौंगी के आजाद नगर में युवक ने फंदा लगाकर दी जान।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। बलौंगी के आजाद नगर में एक 25 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुनील वर्मा मूल रूप से प्रयागराज का निवासी था और बलौंगी में किराये पर कमरा लेकर रह रहा था।

    बलौंगी थाने के आईओ अंग्रेज सिंह ने बताया कि सुनील पिछले ढाई महीने से नौकरी की तलाश में था। पहले जिस जगह वह काम करता था, वहां से नौकरी जाने के बाद वह तनाव में रहने लगा था।

    पुलिस के अनुसार, सुनील ने दोपहर में नहाने के लिए पानी भरा और उसके बाद कमरे में जाकर फंदा लगा लिया। शाम को जब उसका दोस्त आया और दरवाजा खोला तो घटना का पता चला। 

