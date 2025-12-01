तनाव में युवक ने लगाया फंदा, किराये के कमरे में रहता था, डेढ़ महीने से नौकरी ढूंढ रहा था

जागरण संवाददाता, मोहाली। बलौंगी के आजाद नगर में एक 25 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुनील वर्मा मूल रूप से प्रयागराज का निवासी था और बलौंगी में किराये पर कमरा लेकर रह रहा था।

बलौंगी थाने के आईओ अंग्रेज सिंह ने बताया कि सुनील पिछले ढाई महीने से नौकरी की तलाश में था। पहले जिस जगह वह काम करता था, वहां से नौकरी जाने के बाद वह तनाव में रहने लगा था।

पुलिस के अनुसार, सुनील ने दोपहर में नहाने के लिए पानी भरा और उसके बाद कमरे में जाकर फंदा लगा लिया। शाम को जब उसका दोस्त आया और दरवाजा खोला तो घटना का पता चला।