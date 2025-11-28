Language
    नौकरी दिला दूंगा...झांसे में लेकर हरियाणा से युवती को जीरकपुर बुलाया, फ्लैट में ले जाकर दुष्कर्म किया

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:35 PM (IST)

    हरियाणा की एक युवती को नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके जीरकपुर बुलाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपित ने नौकरी का झांसा दिया था, जिसके बाद युवती हरियाणा से जीरकपुर आई। युवती का आरोप है कि उसे फ्लैट में ले जाया गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। इसके बाद गलत काम किया। 

    दुष्कर्म की शिकायत पर युवती ने पुलिस बुलाई। उसके गले से दो तोले सोने की चेन भी गायब मिली।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। हरियाणा की एक युवती ने जीरकपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार, हरियाणा के फतेहाबाद निवासी राकेश जांगड़ ने उसे नौकरी दिलाने का लालच दिया और इसी बहाने जीरकपुर बुलाया। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि राकेश ने उससे दो लाख रुपये भी ले लिए।

    युवती पुलिस को बताया कि युवक उसे जीरकपुर के हालवा सोसायटी के एक फ्लैट में ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। बेहोशी की हालत में युवक ने उसके साथ गलत कार्य किया। युवती ने तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

    घटना के दौरान उसके गले से दो तोले की सोने की चेन भी गायब मिली है। पुलिस ने शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर राकेश जांगड़ के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।