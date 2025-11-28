नौकरी दिला दूंगा...झांसे में लेकर हरियाणा से युवती को जीरकपुर बुलाया, फ्लैट में ले जाकर दुष्कर्म किया

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। हरियाणा की एक युवती ने जीरकपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार, हरियाणा के फतेहाबाद निवासी राकेश जांगड़ ने उसे नौकरी दिलाने का लालच दिया और इसी बहाने जीरकपुर बुलाया। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि राकेश ने उससे दो लाख रुपये भी ले लिए।

युवती पुलिस को बताया कि युवक उसे जीरकपुर के हालवा सोसायटी के एक फ्लैट में ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। बेहोशी की हालत में युवक ने उसके साथ गलत कार्य किया। युवती ने तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।