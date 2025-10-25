Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पंजाब में जापानी निवेश की राह आसान, स्पीकर संधवां ने की प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात 

    By Inderpreet Singh<br/> Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:11 PM (IST)

    विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब में निवेश के इच्छुक जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पंजाब कृषि प्रधान होने के साथ औद्योगिक केंद्र भी बन रहा है। सरकार ने निवेशकों के लिए पारदर्शी नीतिगत ढांचा बनाया है और 'इन्वेस्ट पंजाब' प्लेटफार्म शुरू किया है, जिससे 45 दिनों में अनुमतियाँ मिल सकती हैं। उन्होंने 'प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन' के बारे में भी जानकारी दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब में निवेश के इच्छुक जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने एक जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जो पंजाब में निवेश करने का इच्छुक है। मुलाकात के दौरान स्पीकर ने बताया कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, साथ ही अब यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्पीकर ने प्रतिनिधिमंडल से पंजाब में निवेश के अवसरों की पड़ताल करने और पारस्परिक हितों के लिए निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए पारदर्शिता और भरोसेमंद व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा तैयार किया है।

    स्पीकर ने प्रतिनिधिमंडल को सरकार के ‘इन्वेस्ट पंजाब’ प्लेटफार्म के बारे में भी जानकारी दी जिसमें राज्य सरकार द्वारा एक सिंगल विंडो पोर्टल शुरू किया गया हैै, जिसके माध्यम से निवेशक 45 दिनों के भीतर सभी आवश्यक अनुमतिया प्राप्त कर सकते हैं।

    उन्होंने आगे कहा कि राज्य की व्यवसाय-हितैषी नीतिया और निवेश के व्यापक अवसर निवेशकों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। स्पीकर ने उन्हें ‘प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन’ के बारे में भी अवगत कराया, जिसमें पंजाब में निवेश को और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थानीय और विदेशी निवेशकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। बैठक के दौरान फिट फाउंडर कंपनी लिमिटेड के सीईओ शिनतारो हाचिगा और सीओओ ताकामासा सुजी भी उपस्थित थे।