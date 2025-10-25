पंजाब में जापानी निवेश की राह आसान, स्पीकर संधवां ने की प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने एक जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जो पंजाब में निवेश करने का इच्छुक है। मुलाकात के दौरान स्पीकर ने बताया कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, साथ ही अब यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है।

स्पीकर ने प्रतिनिधिमंडल से पंजाब में निवेश के अवसरों की पड़ताल करने और पारस्परिक हितों के लिए निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए पारदर्शिता और भरोसेमंद व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा तैयार किया है।

स्पीकर ने प्रतिनिधिमंडल को सरकार के ‘इन्वेस्ट पंजाब’ प्लेटफार्म के बारे में भी जानकारी दी जिसमें राज्य सरकार द्वारा एक सिंगल विंडो पोर्टल शुरू किया गया हैै, जिसके माध्यम से निवेशक 45 दिनों के भीतर सभी आवश्यक अनुमतिया प्राप्त कर सकते हैं।