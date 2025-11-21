चंडीगढ़ की जानवी जिंदल ने रचा इतिहास, फ्रीस्टाइल स्केटिंग में 11 गिनीज वर्ल्ड रिकाॅर्ड, सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरा स्थान
चंडीगढ़ की 18 वर्षीय जानवी जिंदल ने फ्रीस्टाइल स्केटिंग में छह नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिससे उनके कुल रिकॉर्ड की संख्या 11 हो गई है। वह भारत की पहली स्केटर हैं जिनके नाम इतने रिकॉर्ड हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद, वह भारत की दूसरी सबसे बड़ी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हैं। उन्होंने इंटरनेट की मदद से स्केटिंग सीखी।
संवाद सहयोगी, मोहाली। चंडीगढ़ की 18 वर्षीय जानवी जिंदल ने फ्रीस्टाइल स्केटिंग में छह नए गिनीज वर्ल्ड रिकाॅर्ड अपने नाम कर एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वह सबसे अधिक 11 गिनीज वर्ल्ड रिकाॅर्ड रखने वाली भारत की पहली महिला स्केटर बन गई।
हाल ही में छह नए रिकाॅर्डों में 30 सेकंड में इनलाइन स्केट्स पर सबसे अधिक 360-डिग्री स्पिन, एक मिनट में सबसे अधिक 360-डिग्री स्पिन, और 30 सेकंड में इनलाइन स्केट्स पर एक-पहिया 360-डिग्री स्पिन शामिल हैं।
इससे पहले जुलाई 2025 में भी जानवी फ्रीस्टाइल स्केटिंग की कई श्रेणियों में पांच गिनीज खिताब जीत चुकी हैं। इन उपलब्धियों के साथ जानवी भारत की दूसरी सबसे बड़ी गिनीज वर्ल्ड रिकाॅर्ड धारक बन गई हैं, उनसे आगे केवल महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 19 रिकाॅर्ड दर्ज हैं। जानवी ने यह उपलब्धि सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में हासिल की है।
इंटरनेट की मदद से सीखी फ्रीस्टाइल स्केटिंग
चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा जानवी ने पिता और इंटरनेट की मदद से खुद फ्रीस्टाइल स्केटिंग सीखी है। राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप में तीन गोल्ड, दो सिल्वर और तीन ब्रान्ज मेडल जीत चुकी और आगामी नेशनल कंपीटिशन की तैयारी कर रही जानवी से जब उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।
जानवी ने कहा, मैं और अधिक विश्व रिकार्ड बनाने और युवा खिलाड़ियों को उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास जारी रखूंगी, चाहे उनके पास संसाधन या समर्थन कुछ भी हो। दूसरों को प्रेरित करने और अनुभव साझा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहती हूं। इंटरनेशनल स्केटिंग कम्पटीशन के लिए, पेप्रोफेशनल कोचिंग और सहायता आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि मैं अपने देश के लिए और अधिक मेडल जीत सकती हूं।
