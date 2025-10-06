बदल रहा है पंजाब! जलालाबाद मंडी में रेहड़ी वालों के लिए पंजाब सरकार की सराहनीय सुविधाएं

Language
    जलालाबाद की सब्जी और फल मंडी में काम की राजनीति का उदाहरण देखने को मिला है। विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी ने मंडी में छोटे कारोबारियों और रेहड़ी वालों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित जगह बनवाई। इससे मंडी में यातायात सुगम हुआ और रेहड़ी वालों को बारिश-धूप से सुरक्षा मिली। इस प्रोजेक्ट पर करीब 3 करोड़ रुपये की लागत आई।

    जलालाबाद मंडी में रेहड़ी वालों के लिए पंजाब सरकार की सराहनीय सुविधाएं।

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की 'काम की राजनीति' का जीता-जागता सबूत जलालाबाद की स्थानीय सब्जी और फल मंडी में देखने को मिला है। लोगों की तकलीफ को समझकर तुरंत हल करना ही असल 'काम की राजनीति' है, और इस सिद्धांत को जलालाबाद से विधायक सरदार जगदीप कंबोज गोल्डी ने साबित कर दिखाया है।

    सालों से जलालाबाद की मंडी में छोटे कारोबारी और रेहड़ी वाले यातायात में रुकावट और बारिश-धूप में कारोबार करने की मुश्किल से जूझ रहे थे। लेकिन अब यह हालात बदल गए हैं। विधायक गोल्डी ने मंडी में एक साझी, सुविधाजनक और सुरक्षित जगह तैयार करवाई, जिससे मुख्य सड़कों से रुकावट खत्म हो गई।

    अब रेहड़ी वाले छत (शेड) के नीचे आराम से कारोबार कर सकते हैं, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी आसान हो गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत आई है, जिसकी नींव मार्च 2024 में रखी गई थी, और अब यह पूरा होकर लोगों को समर्पित किया गया है।

    यह पहल सिर्फ जगह बदलने का काम नहीं था। विधायक गोल्डी ने मौके पर ही रेहड़ी वालों की ज़रूरी मांगों जैसे कि बाथरूम, RO वाला पानी, सफ़ाई और चौकीदारी का भी तुरंत हल करवाया। यह पहल सिर्फ सुविधा ही नहीं, बल्कि आम लोगों के सम्मान और रोज़ी-रोटी की गारंटी भी है।

    अब मंडी में यातायात बिल्कुल सुविधाजनक है और रेहड़ी वाले बारिश, तेज़ गर्मी और सर्दी से बचे हुए अपने कारोबार को आसानी से चला सकते हैं। मंडी में मौजूद लोगों ने खुशी और प्रशंसा व्यक्त की और कहा: "लोगों ने उनका धन्यवाद किया कि आपने गरीबों के लिए इतना बड़ा काम किया है। सभी लोग काफ़ी खुश नज़र आए।"

    यह पहल साबित करती है कि राज्य सरकार लोगों के हक़, सुख और आसानी को अपनी पहली प्राथमिकता देती है। विधायक जगदीप गोल्डी की तुरंत कार्रवाई साबित करती है कि अब चुना गया हर प्रतिनिधि लोगों का सेवादार है, न कि सिर्फ राजनीतिक नेता। इसके अलावा, यह प्रोजेक्ट स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में भी योगदान देगा, जैसे कि हाल ही में जलालाबाद में अन्य विकास कार्यों जैसे पानी सप्लाई और नहर प्रणालियों में 28 करोड़ रुपये के निवेश के साथ हो रहे हैं।

    जलालाबाद की मंडी का यह बदलाव हकीकत में लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली आम आदमी पार्टी की लोक-केंद्रित नीति का जीवंत सबूत है। यह पहल मतदाताओं के लिए स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि सरकार हर पल लोगों के लिए सोचती, काम करती और हर रोज़ नतीजे दिखाती है।

    पंजाब बदल रहा है, क्योंकि अब वादे नहीं, काम बोलता है। यह काम सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हकीकत में लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली पहल है।