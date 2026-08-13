बीमार मां से मिलने के लिए जगातार सिंह हवारा को मिलेगी पैरोल! पंजाब राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को भेजी सिफारिश

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि हवारा की मां बीमार हैं और मानवीय आधार पर पैरोल का मामला आगे भेजा गया है। राज्यपाल ने यह जानकारी वीरवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी।

राज्यपाल का यह बयान मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से एक दिन पहले हवारा को पैरोल देने के मामले में हस्तक्षेप की अपील किए जाने के बाद आया है। मुख्यमंत्री ने मानवीय आधार पर हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की सिफारिश की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि हवारा की बुजुर्ग और बीमार मां को 31 साल बाद अपने बेटे से मिलने की उम्मीद जगी है। उन्होंने बताया था कि राज्यपाल ने मामले को केंद्रीय गृह सचिव के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया है।

खबरें और भी





