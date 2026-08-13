प्लॉट आवंटन में रिश्वत के खेल पर ED की कार्रवाई, 4 शहरों में 11 ठिकानों पर रेड; 4 करोड़ रुपये के खाते फ्रीज

डिजिटल डेस्क, जालंधर। औद्योगिक प्लॉटों के कथित अवैध आवंटन और रिश्वतखोरी से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जालंधर जोनल कार्यालय की टीम ने 4 से 6 अगस्त को चंडीगढ़, अमृतसर, गुरदासपुर और लुधियाना में 11 परिसरों की तलाशी ली। इसके अलावा पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के कार्यालय में भी सर्वे किया गया।

तलाशी के दौरान कई परिसरों से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान 12 लाख 15 हजार रुपये की अघोषित नकदी भी मिली। इसके साथ ही निगम के सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक सुरिंदर पाल सिंह और सेवानिवृत्त महाप्रबंधक जसविंदर सिंह रंधावा के बैंक खातों में करीब 4.01 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज की गई है।