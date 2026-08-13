पंजाब बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, 17309 अभ्यर्थी उत्तीर्ण; अब दाखिले की प्रक्रिया होगी शुरू

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में बीएड पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित राज्य स्तरीय बीएड साझा प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला की ओर से किया गया था। इस परीक्षा के माध्यम से पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर और पंजाबी विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा महाविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार परीक्षा का आयोजन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. जगदीप सिंह ने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सुचारु तरीके से निभाई। उन्होंने परीक्षा को सफल बनाने में योगदान देने वाली पूरी टीम, पर्यवेक्षकों और जिला प्रशासन का आभार जताया।

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