लुधियाना के ढोलेवाल फ्लाईओवर पर चावल की भूसी से भरा ट्रक पलटा, सड़क पर बिखरा माल; घंटों तक लगा रहा जाम

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना शहर के व्यस्त चीमा चौक स्थित लिंक रोड के ढोलेवाल फ्लाईओवर पर बुधवार सुबह चावल की भूसी से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में लदा सामान सड़क पर बिखर गया, जिससे फ्लाईओवर पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को काफी देर तक जाम से जूझना पड़ा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक फ्लाईओवर के मोड़ से गुजर रहा था। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद बड़ी मात्रा में चावल की भूसी सड़क पर फैल गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई।

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