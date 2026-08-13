अमृतसर में नशा-हथियार तस्करी के दो नेटवर्क का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार; 7 पिस्तौल और 2.03 किलो हेरोइन बरामद

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशे और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो प्रमुख सीमा पार नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से सात अवैध पिस्तौल और दो किलो 30 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में हथियारों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के विदेश में बैठे तस्करों से संपर्क की बात सामने आई है। आरोप है कि आरोपी विदेश से अवैध हथियार हासिल करने के बाद उन्हें अमृतसर और तरनतारन के इलाकों में आगे सप्लाई करने की तैयारी में थे।

पुलिस अब आरोपियों के कथित विदेशी संपर्कों की जानकारी जुटा रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हथियारों की खेप कहां से हासिल की गई और इसे पंजाब के अलग-अलग इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों का इस्तेमाल किया गया।

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