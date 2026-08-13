अमृतसर में नशा-हथियार तस्करी के दो नेटवर्क का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार; 7 पिस्तौल और 2.03 किलो हेरोइन बरामद
अमृतसर पुलिस ने नशे और अवैध हथियार तस्करी के दो नेटवर्क का भंडाफोड़ कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सात पिस्तौल और 2.03 किलो हेरोइन बरामद हुई। ...और पढ़ें
HighLights
अमृतसर पुलिस ने दो सीमा पार नेटवर्क का भंडाफोड़ किया।
पांच आरोपी गिरफ्तार, 7 पिस्तौल और 2.03 किलो हेरोइन जब्त।
विदेश से जुड़े तस्करों के संपर्कों की जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशे और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो प्रमुख सीमा पार नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से सात अवैध पिस्तौल और दो किलो 30 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है।
पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में हथियारों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के विदेश में बैठे तस्करों से संपर्क की बात सामने आई है। आरोप है कि आरोपी विदेश से अवैध हथियार हासिल करने के बाद उन्हें अमृतसर और तरनतारन के इलाकों में आगे सप्लाई करने की तैयारी में थे।
पुलिस अब आरोपियों के कथित विदेशी संपर्कों की जानकारी जुटा रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हथियारों की खेप कहां से हासिल की गई और इसे पंजाब के अलग-अलग इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों का इस्तेमाल किया गया।
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पुलिस की तरफ से जब्त हथियार।
दो थानों में दर्ज किए मामले
इस कार्रवाई के संबंध में अमृतसर के थाना इस्लामाबाद और थाना सुल्तानविंड में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है।
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जांच में यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बरामद हथियार और हेरोइन किसके लिए लाई गई थी। पुलिस आरोपियों के संपर्क में रहने वाले स्थानीय लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।
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आगे और गिरफ्तारी की संभावना
जांच एजेंसियां आरोपियों के आगे और पीछे के संपर्कों को खंगाल रही हैं। सीमा पार बैठे कथित संचालकों और स्थानीय स्तर पर उनके संपर्क में रहने वाले लोगों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच आगे बढ़ने के साथ इन नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और नशे तथा हथियारों की आपूर्ति की पूरी कड़ी के बारे में जानकारी सामने आ सकती है। पुलिस ने मामले में आगे की जांच जारी रखी है।