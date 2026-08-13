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    नांदेड़ घटना के बाद सुखबीर पर हरमंदिर साहिब हमले का मामला चर्चा में, जल्द होगी गवाहियां; HC में याचिका पेंडिंग

    By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:20 PM (IST)

    सुखबीर बादल पर श्री हरमंदिर साहिब में हुए हमले का मामला अदालत में लंबित है। जल्द गवाहियां शुरू होने की संभावना है, जबकि जांच एजेंसी बदलने की याचिका हा ...और पढ़ें

    श्री हरिमंदिर साहिब में हुए हमले की पुरानी तस्वीर।

    श्री हरिमंदिर साहिब में हुए हमले की पुरानी तस्वीर।

    HighLights

    1. नांदेड़ हमले के बाद श्री हरमंदिर साहिब मामला फिर चर्चा में।

    2. सुखबीर बादल पर हमले के मामले में गवाहियां जल्द शुरू होंगी।

    3. जांच एजेंसी बदलने की याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। नांदेड़ साहिब में दर्शनों के लिए गए पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हमले के बाद डेढ़ साल पुराने श्री हरमंदिर साहिब के भीतर हुए हमले का मामला एक बार फिर चर्चा में है। नांदेड़ साहिब में उन पर हुए हालिया हमले के बाद पुराने मामले को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया पर नजरें टिक गई हैं। इस मामले में अब जल्द गवाहियां शुरू होने की संभावना है।

    सुखबीर बादल की शिकायत पर अमृतसर के कोतवाली थाने की पुलिस ने चार सितंबर 2024 को नारायण सिंह चौड़ा के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया था। आरोप के अनुसार, श्री हरमंदिर साहिब परिसर में सेवा के दौरान नारायण सिंह चौड़ा ने सुखबीर बादल पर पिस्तौल से हमला करने का प्रयास किया था।

    घटना के तुरंत बाद श्री हरमंदिर साहिब परिसर में तैनात टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को पकड़ लिया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया।

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    मार्च 2025 में मिली थी जमानत

    नारायण सिंह चौड़ा सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक जेल में रहा। इसके बाद उसे अदालत से जमानत मिल गई थी। फिलहाल यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित है। मामले में गवाहियां होना अभी बाकी हैं।

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    जांच एजेंसी बदलने की मांग

    इस मामले में सुखबीर सिंह बादल की ओर से जांच एजेंसी बदलने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। याचिका पर अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया जारी है।

    अब मामले में गवाहियों की शुरुआत होने के बाद सुनवाई आगे बढ़ने की उम्मीद है। अदालत में होने वाली आगामी कार्यवाही से यह स्पष्ट होगा कि मामले में आरोपों और जांच से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आगे किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

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