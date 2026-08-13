नांदेड़ घटना के बाद सुखबीर पर हरमंदिर साहिब हमले का मामला चर्चा में, जल्द होगी गवाहियां; HC में याचिका पेंडिंग

जागरण संवाददाता, अमृतसर। नांदेड़ साहिब में दर्शनों के लिए गए पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हमले के बाद डेढ़ साल पुराने श्री हरमंदिर साहिब के भीतर हुए हमले का मामला एक बार फिर चर्चा में है। नांदेड़ साहिब में उन पर हुए हालिया हमले के बाद पुराने मामले को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया पर नजरें टिक गई हैं। इस मामले में अब जल्द गवाहियां शुरू होने की संभावना है।

सुखबीर बादल की शिकायत पर अमृतसर के कोतवाली थाने की पुलिस ने चार सितंबर 2024 को नारायण सिंह चौड़ा के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया था। आरोप के अनुसार, श्री हरमंदिर साहिब परिसर में सेवा के दौरान नारायण सिंह चौड़ा ने सुखबीर बादल पर पिस्तौल से हमला करने का प्रयास किया था।