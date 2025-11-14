Language
    पंजाब में आतंकी नेटवर्क को फिर एक्टिव कर रहा ISI, ऐसे तैयार कर रहा स्लीपर सेल

    By Rohit Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:00 AM (IST)

    खुफिया एजेंसियों के अनुसार, आईएसआई पंजाब में आतंकी नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। वे सीमा पार से हथियार और धन भेजकर स्लीपर सेल बना रहे हैं। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर इन योजनाओं को विफल कर रही हैं। सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है और जांच जारी है। डीजीपी ने कहा कि किसी भी आतंकी संगठन को सिर नहीं उठाने दिया जाएगा।

    Hero Image

    पंजाब में फिर आतंकी नेटवर्क सक्रिय करने की कोशिश में आईएसआई।

    रोहित कुमार, चंडीगढ़। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में आतंकी नेटवर्क को पुनः सक्रिय करने का प्रयास कर रही है। खुफिया एजेंसियों को प्राप्त जानकारी के अनुसार आईएसआई सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और धनराशि भेजकर पंजाब में स्लीपर सेल तैयार कर रही है।

    पिछले एक महीने में हुई विस्फोटक और हथियारों की बरामदगी से यह स्पष्ट हो गया है कि आईएसआई पंजाब में अस्थिरता फैलाने की साजिश कर रही है। हालांकि, राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई ने अब तक इन योजनाओं को विफल कर दिया है। दिल्ली धमाके के बाद सीमावर्ती जिलों में निगरानी और बढ़ा दी गई है।

    पंजाब पुलिस ने पिछले छह महीनों में बरामद विस्फोटक और हथियारों का विवरण राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए), इंटेलिजेंस ब्यूरो (आइबी) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रा) के साथ भी साझा किया है। केंद्रीय एजेंसियां यह जांच कर रही हैं कि पाकिस्तान से भेजे जा रहे हथियार और धनराशि किन चैनलों के माध्यम से स्थानीय स्लीपर सेल तक पहुंच रही है।

    पिछले एक महीने में पंजाब पुलिस व बीएसएफ ने सीमावर्ती जिलों अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन और गुरदासपुर में कई ऑपरेशनों के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है। अक्टूबर में कुल सात हैंड ग्रेनेड, 7.5 किलो आरडीएक्स, 3 आइईडी, पांच एके 47 और दो आरपीजी (राकेट प्रीपेल्ड ग्रेनेड) बरामद किए गए।

    22 अक्टूबर को अमृतसर में बरामद आरपीजी टैंक ध्वस्त करने की क्षमता वाला था। नवंबर में भी दो एके-47 बरामद हो चुकी हैं। वहीं, 2 नवंबर को तरनतारन में पुलिस ने एक ड्रोन ऑपरेटर को पकड़ा, जो सीमा पार से गिराए गए हथियारों की डिलीवरी कर रहा था। इन सभी मामलों में प्रारंभिक जांच ने सीमा पार कनेक्शन की पुष्टि की है।

    खुफिया सूत्रों के अनुसार, आईएसआई पंजाब में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से युवाओं की भर्ती और लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार करने में लगी है। एजेंसियों को संदेह है कि मनी लॉंड्रिंग और हवाला चैनल के माध्यम से फंडिंग का नेटवर्क बनाया गया है।

    इससे स्थानीय अपराधियों और ड्रग नेटवर्क के जरिये आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वीरवार को लुधियाना में पकड़ा गया पाकिस्तान समर्थित ग्रेनेड हमले का मॉड्यूल इसी साजिश का हिस्सा है।

    आतंकी संगठनों को सिर नहीं उठाने देंगे: डीजीपी

    डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस हर इनपुट पर तुरंत कार्रवाई कर रही है। सीमा पार की संदिग्ध गतिविधि पर भी पैनी नजर है। किसी भी आतंकी संगठन को सिर नहीं उठाने देंगे। हर षड्यंत्र को विफल किया जाएगा।