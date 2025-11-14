पंजाब में आतंकी नेटवर्क को फिर एक्टिव कर रहा ISI, ऐसे तैयार कर रहा स्लीपर सेल

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में आतंकी नेटवर्क को पुनः सक्रिय करने का प्रयास कर रही है। खुफिया एजेंसियों को प्राप्त जानकारी के अनुसार आईएसआई सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और धनराशि भेजकर पंजाब में स्लीपर सेल तैयार कर रही है।

पिछले एक महीने में हुई विस्फोटक और हथियारों की बरामदगी से यह स्पष्ट हो गया है कि आईएसआई पंजाब में अस्थिरता फैलाने की साजिश कर रही है। हालांकि, राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई ने अब तक इन योजनाओं को विफल कर दिया है। दिल्ली धमाके के बाद सीमावर्ती जिलों में निगरानी और बढ़ा दी गई है।

पंजाब पुलिस ने पिछले छह महीनों में बरामद विस्फोटक और हथियारों का विवरण राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए), इंटेलिजेंस ब्यूरो (आइबी) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रा) के साथ भी साझा किया है। केंद्रीय एजेंसियां यह जांच कर रही हैं कि पाकिस्तान से भेजे जा रहे हथियार और धनराशि किन चैनलों के माध्यम से स्थानीय स्लीपर सेल तक पहुंच रही है।

पिछले एक महीने में पंजाब पुलिस व बीएसएफ ने सीमावर्ती जिलों अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन और गुरदासपुर में कई ऑपरेशनों के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है। अक्टूबर में कुल सात हैंड ग्रेनेड, 7.5 किलो आरडीएक्स, 3 आइईडी, पांच एके 47 और दो आरपीजी (राकेट प्रीपेल्ड ग्रेनेड) बरामद किए गए।

22 अक्टूबर को अमृतसर में बरामद आरपीजी टैंक ध्वस्त करने की क्षमता वाला था। नवंबर में भी दो एके-47 बरामद हो चुकी हैं। वहीं, 2 नवंबर को तरनतारन में पुलिस ने एक ड्रोन ऑपरेटर को पकड़ा, जो सीमा पार से गिराए गए हथियारों की डिलीवरी कर रहा था। इन सभी मामलों में प्रारंभिक जांच ने सीमा पार कनेक्शन की पुष्टि की है।

खुफिया सूत्रों के अनुसार, आईएसआई पंजाब में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से युवाओं की भर्ती और लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार करने में लगी है। एजेंसियों को संदेह है कि मनी लॉंड्रिंग और हवाला चैनल के माध्यम से फंडिंग का नेटवर्क बनाया गया है।