पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 3 जिलों के SSP समेत 5 IPS अधिकारियों के तबादले

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में प्रशासनिक आधार पर पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। पांच आईपीएस अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं और ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

तीन जिलों के एसएसपी बदले गए है। आदेश के अनुसार, श्री मुक्तसर साहिब के एसएसपी अखिल चौधरी को उनके वर्तमान पद से स्थानांतरित करते हुए एआईजी एडमिन, एएनटीएफ मोहाली नियुक्त किया गया है।

वहीं बटाला के एसएसपी सोहेल क़ासिम मीर को अमृतसर ग्रामीण का एसएसपी बनाया गया है। एसएसपी एसबीएस नगर डा मेहताब सिंह को अब बटाला की जिम्मेदारी दी गई है। जॉइंट डायरेक्टर क्राइम, विजिलेंस ब्यूरो मोहाली के पद पर तैनात आईपीएस तुषार गुप्ता को एसबीएस नगर का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है।