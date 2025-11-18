Language
    पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 3 जिलों के SSP समेत 5 IPS अधिकारियों के तबादले

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:30 PM (IST)

    पंजाब पुलिस विभाग में प्रशासनिक आधार पर बड़ा फेरबदल हुआ है। पांच आईपीएस अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं और तीन जिलों के एसएसपी बदले गए हैं। अखिल चौधरी को एआईजी एडमिन, सोहेल कासिम मीर को अमृतसर ग्रामीण का एसएसपी, और मेहताब सिंह को बटाला का एसएसपी बनाया गया है। तुषार गुप्ता एसबीएस नगर और अभिमन्यु राणा श्री मुक्तसर साहिब के एसएसपी नियुक्त किए गए हैं।

    Hero Image

    पंजाब में आईपीएस अधिकारियों के तबादले (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में प्रशासनिक आधार पर पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। पांच आईपीएस अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं और ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

    तीन जिलों के एसएसपी बदले गए है। आदेश के अनुसार, श्री मुक्तसर साहिब के एसएसपी अखिल चौधरी को उनके वर्तमान पद से स्थानांतरित करते हुए एआईजी एडमिन, एएनटीएफ मोहाली नियुक्त किया गया है।

    वहीं बटाला के एसएसपी सोहेल क़ासिम मीर को अमृतसर ग्रामीण का एसएसपी बनाया गया है। एसएसपी एसबीएस नगर डा मेहताब सिंह को अब बटाला की जिम्मेदारी दी गई है। जॉइंट डायरेक्टर क्राइम, विजिलेंस ब्यूरो मोहाली के पद पर तैनात आईपीएस तुषार गुप्ता को एसबीएस नगर का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है।

    इसके अलावा, अभिमन्यु राणा जो फिलहाल मोहाली में एआईजी इंटेलिजेंस थे, उन्हें श्री मुक्तसर साहिब का नया एसएसपी बनाया गया है। पंजाब पुलिस में इन तबादलों के साथ अधिकारियों को अपने नए पदों पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।