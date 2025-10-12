Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'गरीबों-किसानों के मसीहा थे IPS पूरन, SC के सिटिंग जज की...'; पंजाब कांग्रेस आज निकालेगी कैंडल मार्च

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:08 PM (IST)

    हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में जातीय राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज से इनकार करने पर पूरन कुमार को प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है और भाजपा पर दलितों पर अत्याचार बढ़ाने का आरोप लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पूरन कुमार आत्महत्या: कांग्रेस ने उठाई जांच की मांग।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या मामले में जातीय राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री व जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरन कुमार गरीबों और किसानों के मसीहा थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने पुनः दोहराया कि चूंकि किसान आंदोलन के दौरान पूरन कुमार ने लाठीचार्ज करने से मना कर दिया था, इसलिए वह अत्याचार की भेंट चढ़ गए। वहीं, वड़िंग ने घोषणा की कि पंजाब कांग्रेस सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च निकालेगी, साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की।

    चन्नी ने कहा भाजपा के राज में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। फिर चाहे पूरन कुमार हो या राय बरेली में माबलिचिंग का शिकार हुए हरिओम वाल्मीकि या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना हो।

    चन्नी ने कहा पूरन कुमार खुद आइपीएस अधिकारी थे और उनकी पत्नी आइएएस अधिकारी, उनका साला अमित रत्न बठिंडा देहाती से आम आदमी पार्टी के विधायक। इसके बावजूद उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। चन्नी ने इसे भाजपा और आरएसएस से जोड़ते हुए वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़ा। उन्होंने कहा कि आरएसएस की मनुवादी सोच के कारण दलितों के खिलाफ अत्याचार को बढ़ावा मिल रहा है।

    वहीं, राजा वड़िंग ने कहा कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी। इसलिए इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जानी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए वड़िंग ने कहा कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह डैनी, कुलदीप वैद्य भी मौजूद थे।