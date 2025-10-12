'गरीबों-किसानों के मसीहा थे IPS पूरन, SC के सिटिंग जज की...'; पंजाब कांग्रेस आज निकालेगी कैंडल मार्च

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या मामले में जातीय राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री व जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरन कुमार गरीबों और किसानों के मसीहा थे।

उन्होंने पुनः दोहराया कि चूंकि किसान आंदोलन के दौरान पूरन कुमार ने लाठीचार्ज करने से मना कर दिया था, इसलिए वह अत्याचार की भेंट चढ़ गए। वहीं, वड़िंग ने घोषणा की कि पंजाब कांग्रेस सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च निकालेगी, साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की।

चन्नी ने कहा भाजपा के राज में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। फिर चाहे पूरन कुमार हो या राय बरेली में माबलिचिंग का शिकार हुए हरिओम वाल्मीकि या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना हो। चन्नी ने कहा पूरन कुमार खुद आइपीएस अधिकारी थे और उनकी पत्नी आइएएस अधिकारी, उनका साला अमित रत्न बठिंडा देहाती से आम आदमी पार्टी के विधायक। इसके बावजूद उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। चन्नी ने इसे भाजपा और आरएसएस से जोड़ते हुए वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़ा। उन्होंने कहा कि आरएसएस की मनुवादी सोच के कारण दलितों के खिलाफ अत्याचार को बढ़ावा मिल रहा है।