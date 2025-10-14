IPS Puran Suicide Case: न्याय संघर्ष मोर्चा का बड़ा एलान, कल पंजाब राजभवन का करेंगे घेराव; रोकने की तैयारी में पुलिस 

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने अब नया मोड़ ले लिया है। वाई पूरन कुमार न्याय संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को ऐलान किया है कि मंगलवार दोपहर तीन बजे मटका चौक से पंजाब राजभवन तक कूच किया जाएगा और वहां घेराव किया जाएगा।

संघर्ष मोर्चे के साथ अनुसूचित जाति समुदाय के कई संगठन भी साथ होंगे। सभी लोग मटका चौक के पास इकठ्ठा होंगे और वहां से शांतिपूर्वक मार्च निकाला जाएगा। मोर्चे के कानूनी सेल के उपाध्यक्ष एडवोकेट रवि गौतम ने बताया कि सोमवार को अल्टीमेटम के 48 घंटे पूरे होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस बारे में परिवार से भी सहमति की गई है।

मोर्चा के नेताओं ने बताया कि रविवार को सेक्टर 20 के गुरु रविदास मंदिर में महापंचायत बुलाई गई थी। उस दौरान प्रशासन को इस मामले में कार्रवाई के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब तक प्रशासन और हरियाणा सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

इस मामले में मुख्य आरोपित डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर को केवल छुट्टी पर भेज कर औपचारिकता की गई है जबकि उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि अब शांतिपूर्ण ढंग से राजभवन तक पैदल मार्च किया जाएगा ताकि इस मामले में उच्चस्तरीय जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को दोहराया जा सके।