Postmortem रिपोर्ट में खुलासा: गोली लगने से IPS पूरन कुमार के आंतरिक अंग फटे, नाक और कान से निकला खून

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है। इमसें खुलासा हुआ है कि गोली लगने से पूरन कुमार के आंतरिक अंग फट गए थे। नाक, कान और मुंह से खून निकलने की वजह से मौत हुई थी। यह रिपोर्ट चंडीगढ़ पीजीआई ने एसआईटी को सौंप दी है। सूत्रों ने बताया कि पोस्टमार्टम में आत्महत्या का मामला ही पता चला है। वहीं, पुलिस ने विसरा रिपोर्ट जांच के लिए भेज दिया। सीएफएसएल रिपोर्ट में विसरा जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आईपीएस ने आत्महत्या से पहले क्या खाया और पीया था।