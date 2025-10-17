Language
    Postmortem रिपोर्ट में खुलासा: गोली लगने से IPS पूरन कुमार के आंतरिक अंग फटे, नाक और कान से निकला खून

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:53 PM (IST)

    हालिया पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आईपीएस पूरन कुमार की मौत गोली लगने से हुई, जिससे उनके आंतरिक अंग बुरी तरह फट गए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि गोली लगने के कारण उनके नाक और कान से खून निकला था। गोली लगने से उनके शरीर के अंदरूनी हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे।

    7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार ने की थी आत्महत्या।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है। इमसें खुलासा हुआ है कि गोली लगने से पूरन कुमार के आंतरिक अंग फट गए थे। नाक, कान और मुंह से खून निकलने की वजह से मौत हुई थी। यह रिपोर्ट चंडीगढ़ पीजीआई ने एसआईटी को सौंप दी है। सूत्रों ने बताया कि पोस्टमार्टम में आत्महत्या का मामला ही पता चला है। वहीं, पुलिस ने विसरा रिपोर्ट जांच के लिए भेज दिया।  सीएफएसएल रिपोर्ट में विसरा जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आईपीएस ने आत्महत्या से पहले क्या खाया और पीया था। 

    आईपीएस पूरण ने सात अक्तूबर को आत्महत्या कर ली थी। पहले शव सेक्टर-16 स्थित अस्पताल की मॉर्चरी में रहा और इसके बाद चंडीगढ़ पीजीआई में लाया गया था। परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमत नहीं था। इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस ने दो बार यह चेताया था कि पोस्टमार्टम में देरी से साक्ष्य और जांच प्रभावित हो सकती है। नौवें दिन परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुआ था। 