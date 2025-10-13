IPS Puran Kumar: परिवार नहीं देता पोस्टमार्टम की मंजूरी तो जांच टीम के पास क्या है ऑप्शन, पढ़ें क्या कहता है कानून

डिजिटल डेस्क, पंचकूला। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड मामले का आज सातवां दिन है। लेकिन अभी तक अधिकारी को पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिजनों की मांग है कि सुसाइड नोट में शामिल अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। कई दिग्गज नेताओं द्वारा आग्रह करने पर भी परिवार राजी नहीं हुआ है। वहीं, जांच टीम इस बीच अधर में फंसी है, क्योंकि अगर जांच टीम के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होगी तो आगे की जांच करना मुश्किल है।

रिपोर्ट मिलने के बाद विशेष जांच दल (एसआईटी) अगले कदम तय करने के लिए फोरेंसिक और तकनीकी निष्कर्षों का मिलान करेगा। कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यदि मृतक का परिवार पोस्टमॉर्टम के लिए सहमति नहीं देता है तो पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में यह प्रक्रिया करने का अधिकार है।

बैलिस्टिक जांच करवाई जा सकती है सूत्रों ने बताया कि यदि परिवार सहमत होता है, तो पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के डॉक्टरों की एक टीम द्वारा एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ, एक मजिस्ट्रेट और परिवार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। जिसकी मांग परिवार ने भी की है।

बैलिस्टिक जांच यह निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि घटनास्थल से बरामद गोली और कारतूस आईपीएस अधिकारी द्वारा इस्तेमाल किए गए एक ही हथियार से चलाए गए थे या नहीं। हालांकि, घटना को छह दिन से अधिक समय बीत चुका है, और शव सड़ने लगा है, जिससे विशेषज्ञों का कहना है कि बारूद के अवशेष जैसे महत्वपूर्ण फोरेंसिक नमूने प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।