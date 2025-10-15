'मैंने मंजूरी दे दी है लेकिन....', IPS पूरन कुमार के पोस्टमार्टम के बीच वाइफ अमनीत कौर का आया रिएक्शन

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने बुधवार को कहा कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच के आश्वासन और हरियाणा सरकार द्वारा गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रतिबद्धता के बाद उन्होंने उनके शव के पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी है।

परिवार की सहमति के बाद चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) में शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एक बयान में अमनीत कुमार ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश पुलिस द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच करने के आश्वासन और हरियाणा सरकार द्वारा कानून के अनुसार किसी भी दोषी अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता के मद्देनजर, मैंने आईपीएस वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी है।

उन्होंने बयान में कहा कि समय पर पोस्टमार्टम के साक्ष्य महत्व और जांच को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की उपस्थिति में, एक मजिस्ट्रेट की निगरानी में और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के साथ डॉक्टरों के गठित बोर्ड द्वारा किए जाने पर सहमति व्यक्त की है।

मुझे न्यायपालिका और पुलिस पर भरोसा हरियाणा की सीनियर आईएएस अधिकारी ने कहा कि मुझे न्यायपालिका और पुलिस अधिकारियों पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जांच पेशेवर, निष्पक्ष और उचित समय पर तरीके से की जाएगी। ताकि कानून के अनुसार सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि वह जांच दल को अपना पूरा सहयोग देती रहेंगी ताकि प्रक्रिया में तेजी आए और जल्द से जल्द न्याय मिले।

अमनीत कुमार ने कहा कि जांच जारी रहने के मद्देनजर इस समय कोई और सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया से मामले की संवेदनशीलता का सम्मान करने का अनुरोध करती हूं। अमनीत कुमार परिवार सहित बुधवार को पीजीआईएमईआर पहुंचीं।

चंडीगढ़ PGIMIR में किया जा रहा पोस्टमार्टम एक अधिकारी ने बताया कि शव की पहचान और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पीजीआईएमईआर में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मंगलवार को चंडीगढ़ पुलिस ने एक स्थानीय अदालत का रुख कर कुमार के परिवार को शव की पहचान करने का निर्देश देने की माँग की ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके।