IPS पूरन कुमार आत्महत्या केस में आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग, 2 बजे महापंचायत, चंडीगढ़ समेत हरियाणा-पंजाब के बंद का हो सकता है एलान, सरकार पर दबाव



जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा काडर आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने छह दिन पहले आत्महत्या की थी, तब से उनका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और इस जिद पर अड़ा है कि जब तक सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं देंगे। इस मामले में रविवार को 2 बजे एससी समाज समेत अन्य संगठनों की महापंचायत होनी है। महापंचायत में चंडीगढ़ समेत हरियाणा और पंजाब बंद का एलान किया जा सकता है। चंडीगढ़ के डीजीपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा सकता है।

वाई पूरण कुमार के परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। इतने दिनों से शव को रखकर बैठें हैं। बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में सरकार भी बढ़ते दबाव के चलते कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजराणिया को हटाया जा है, लेकिन पूरन सिंह का परिवार और एससी समाज के लोग आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिनमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम भी है।

महापंचायत के लिए जुटे लोग, सांत्वना देने पहुंचे दुष्यंत चौटाला महापंचायत को लेकर लोग एकजुट होना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार को सांत्वना देने सेक्टर-24 स्थित सरकारी आवास पर अफसरों से लेकर राजनीतिक लोग पहुंच रहे हैं। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय सिंह चौटाला अपनी पार्टी जजपा के नेताओं के साथ आईएएस अमनीत कुमार को सात्वंना देने पहुंचे।