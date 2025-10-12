IPS पूरन कुमार आत्महत्या केस में आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग, 2 बजे महापंचायत, चंडीगढ़ समेत हरियाणा-पंजाब के बंद का हो सकता है एलान, सरकार पर दबाव
आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज दोपहर दो बजे महापंचायत होगी। इस महापंचायत में चंडीगढ़ समेत हरियाणा और पंजाब में बंद का एलान किया जा सकता है। जिससे सरकार पर दबाव बढ़ने की संभावना है। परिवार और एससी समाज के लोग इस बात पर अड़े हैं कि जब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं देंगे।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा काडर आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने छह दिन पहले आत्महत्या की थी, तब से उनका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और इस जिद पर अड़ा है कि जब तक सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं देंगे। इस मामले में रविवार को 2 बजे एससी समाज समेत अन्य संगठनों की महापंचायत होनी है। महापंचायत में चंडीगढ़ समेत हरियाणा और पंजाब बंद का एलान किया जा सकता है। चंडीगढ़ के डीजीपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा सकता है।
वाई पूरण कुमार के परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। इतने दिनों से शव को रखकर बैठें हैं। बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में सरकार भी बढ़ते दबाव के चलते कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजराणिया को हटाया जा है, लेकिन पूरन सिंह का परिवार और एससी समाज के लोग आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिनमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम भी है।
महापंचायत के लिए जुटे लोग, सांत्वना देने पहुंचे दुष्यंत चौटाला
महापंचायत को लेकर लोग एकजुट होना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार को सांत्वना देने सेक्टर-24 स्थित सरकारी आवास पर अफसरों से लेकर राजनीतिक लोग पहुंच रहे हैं। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय सिंह चौटाला अपनी पार्टी जजपा के नेताओं के साथ आईएएस अमनीत कुमार को सात्वंना देने पहुंचे।
शनिवार को कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और बसपा प्रमुख मायावती ने भी पत्र लिखकर दुख जता चुकी हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री व पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सीएम नायब सैनी सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अनिल विज, मंत्री कृष्ण लाल पंवार, मंत्री कृष्ण बेदी और हरियाणा से कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, सांसद कुमारी सैलजा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर सहित अन्य नेता भी सात्वंना जता चुके हैं।
