    आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या नहीं की शहादत दी, डीजीपी को गिरफ्तार करो, महापंचायत में गूंजी आवाज, राजकुमार सैनी के बयान पर बिगड़ा माहौल

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    चंडीगढ़ में आयोजित एक महापंचायत में आईपीएस पूरन कुमार की मृत्यु को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए शहादत बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को गिरफ्तार करने की मांग की, उन्हें आईपीएस पूरन कुमार की मौत का जिम्मेदार ठहराया। महापंचायत में मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। वहीं, पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के बयान पर महापंचायत में माहौल बिगड़ गया। 

    चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित गुरुद्वारे में चल रही महापंचायत।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या के मामले में रविवार दोहपर 2 बजे के बाद चंडीगढ़ में सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत शुरू हुई। इसमें हरियाणा और पंजाब समेत अन्य राज्यों से भी एससी समाज व अन्य समगठनों के लोग शामिल हुए। महापंचायत में एलान किया गया कि आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि शहादत दी है। सभी संगठनों ने एक स्वर में कहा कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी हो। वहीं, महापंचायत में पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के बयान पर कुछ देर के लिए माहौल बिगड़ गया।

    सैनी ने कहा कि हम अपनी शक्ल दिखाने या भाषण देने नहीं आए। पूरन कुमार ने जो किया है वह संदेश है कि अब नहीं जागोगे तो जो मेरे साथ हुआ है वह तुम्हारे साथ भी होगा। इसके बाद उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को लेकर कुछ ऐसी बात कही, जिससे एक बार माहौल बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे। भीड़ मंच पर आ गई।इससे एससी समाज के लोगों ने नाराजगी प्रकट की और थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो गया।

    इस मामले में सभी आरोपितों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, एलान किया कि पूरन कुमार के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर मोर्चे पर संघर्ष जारी रहेगा। आईपीएस को शहीद का दर्जा दिलाया जाएगा। वहीं, इस मामले में सोमवार को पंजाब कांग्रेस की ओर से पूरे राज्य में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इस घोषणा कांग्रेस नेता राजा अमरिंदर सिंह वडिंग ने की।