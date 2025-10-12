आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या नहीं की शहादत दी, डीजीपी को गिरफ्तार करो, महापंचायत में गूंजी आवाज, राजकुमार सैनी के बयान पर बिगड़ा माहौल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या के मामले में रविवार दोहपर 2 बजे के बाद चंडीगढ़ में सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत शुरू हुई। इसमें हरियाणा और पंजाब समेत अन्य राज्यों से भी एससी समाज व अन्य समगठनों के लोग शामिल हुए। महापंचायत में एलान किया गया कि आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि शहादत दी है। सभी संगठनों ने एक स्वर में कहा कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी हो। वहीं, महापंचायत में पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के बयान पर कुछ देर के लिए माहौल बिगड़ गया।

सैनी ने कहा कि हम अपनी शक्ल दिखाने या भाषण देने नहीं आए। पूरन कुमार ने जो किया है वह संदेश है कि अब नहीं जागोगे तो जो मेरे साथ हुआ है वह तुम्हारे साथ भी होगा। इसके बाद उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को लेकर कुछ ऐसी बात कही, जिससे एक बार माहौल बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे। भीड़ मंच पर आ गई।इससे एससी समाज के लोगों ने नाराजगी प्रकट की और थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो गया।