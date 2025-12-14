Language
    IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में हरियाणा के मुख्य सचिव रस्तोगी से पूछताछ, SIT ने सोमवार को तलब किया

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:59 PM (IST)

    चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में हरियाणा के मुख्य सचिव रस्तोगी से पूछताछ की गई। एसआईटी ने उन्हें सोमवार को पुलिस मुख्यालय में तलब किया। फा ...और पढ़ें

    Hero Image

    पूरन कुमार की तरफ से लिखे फाइनल नोट में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का भी नाम है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में समय पर चार्जशीट पेश न कर पाई चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने अब जांच में तेजी दिखाई है।

    एसआईटी ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी से पूछताछ की। चीफ सेक्रेटरी को सोमवार को फिर से पुलिस मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। पूरन कुमार की तरफ से लिखे फाइनल नोट में रस्तोगी का नाम भी शामिल है, जिसके चलते कुछ दिन पहले एसआईटी ने सचिवालय जाकर उनसे सवाल पूछे थे।

    शनिवार को पुलिस मुख्यालय बंद रहने के बावजूद एसआईटी जांच के लिए मुख्यालय पहुंची। इस दौरान आईजी पुलिस पुष्पेंद्र कुमार, यूटी की एसएसपी कंवरदीप कौर, एसपी सिटी केएम प्रिंयका समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 

    सुसाइड नोट में जिन आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए थे, अब उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को एसआईटी के बुलावे पर आईपीएस संजय कुमार और आईपीएस अमिताभ ढिल्लों पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे कई घंटे तक पूछताछ कर बयान दर्ज किए गए। अब तक एसआईटी कई वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है।

    70 दिन बीते, चार्जशीट अब तक दाखिल नहीं

    घटना को करीब 70 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एसआईटी अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। एसआईटी ने कोर्ट में पेश होकर देरी का कारण बताया है। जांच एजेंसी के अनुसार, फाइनल नोट में नामजद अधिकारियों से जुड़े तथ्यों की गहराई से जांच की जा रही है।

    करीब 40 लोगों के बयान दर्ज : एसआईटी

    एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि अब तक करीब 40 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें करनाल पुलिस स्टेशन के कई कर्मचारी, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी और बाहरी गवाह शामिल हैं। टीम ने कहा कि जल्द ही कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।