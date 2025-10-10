'पीड़ित परिवार को सुरक्षा और FIR में सब आरोपितों के नाम...', IPS सुसाइड मामले में सांसद वरुण चौधरी की मांग
अंबाला के सांसद वरुण चौधरी ने चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मिलकर आइपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने एफआइआर में आरोपितों के नाम शामिल करने, न्यायिक जांच की मांग की और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने का आग्रह किया। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जब्त दस्तावेजों की प्रति भी मांगी गई।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा काडर के 2001 बैच के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी स्व. वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में अंबाला के कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से पंजाब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय लुधियाना में मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की।
उनके साथ आइएएस अमनीत पी कुमार के भाई एवं पंजाब की बठिंडा ग्रामीण विधानसभा से विधायक अमित रतन भी थे। वरुण चौधरी ने बताया कि परिवार ने मांग की है कि मामले में जो एफआइआर दर्ज की गई है, उसमें जो दो मुख्य आरोपित हैं, उनका कालम नंबर-सात में नाम लिखा जाए।
आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक कमेटी गठित की जाए और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस मामले की जांच कराई जाए। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासक के सक्षम पीडित परिवार को सुरक्षा मुहैया करने की भी मांग उठाई।
वरुण चौधरी ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जो दस्तावेज अपने कब्जे में लिए गए थे, उनकी आधिकारिक कापी वाई पूरन कुमार की पत्नी एवं आइएएस अमनीत पी कुमार को दी जाए।
