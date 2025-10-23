सुसाइड से पहले IPS पूरन कुमार ने DGP को किया था कॉल, SIT की जांच में नया खुलासा, दो लोगों को भेजा था मेल?

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) ने पूरन कुमार के लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड डिस्क को सीएफएसएल (सेंट्रल फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी) भेजा है। जांच में सामने आया कि पूरन कुमार ने सुसाइड से पहले डीजीपी को कॉल किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फारेंसिक टीम यह जांच करेगी कि क्या अधिकारी ने आत्महत्या से पहले कोई सुसाइड नोट तैयार कर ईमेल किया था या फिर वह केवल अपने पास ही सेव और प्रिंट किया गया दस्तावेज था। सूत्रों के मुताबिक पूरन कुमार ने अपना सुसाइड नोट लैपटाप पर टाइप किया था, जो बाद में प्रिंट लेकर कमरे में बरामद हुआ। हालांकि, चर्चा यह भी है कि उन्होंने यह नोट आत्महत्या से पहले दो लोगों को ई-मेल के माध्यम से भेजा था।

कई डिजिटल उपकरण किए गए जब्त अगर यह बात फारेंसिक जांच में साबित होती है, तो मामला गंभीर मोड़ ले सकता है। क्योंकि इससे यह तय होगा कि पूरन कुमार किनसे संपर्क में थे और उन्होंने किन पर भरोसा जताया था। एसआईटी ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कोट से अनुमति लेकर डिजिटल उपकरण जब्त किए थे।

सीएफएसएल रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि नोट कब लिखा गया और क्या उसमें किसी प्रकार का एडिट या डिलीट ऑपरेशन हुआ था। जांच को आगे बढ़ाने के लिए एसआईटी की एक टीम को हरियाणा के रोहतक भेजने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि वहां दर्ज एफआइआर और उससे जुड़े कुछ लोगों से चंडीगढ़ के सेक्टर-11 थाने में बयान दर्ज किए गए हैं।