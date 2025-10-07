आईपीएस अधिकारी पूरन सिंह ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर गोली मारकर की आत्महत्या
हरियाणा कैडर के आईपीएस वाई पुरन सिंह ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार उन्होंने सेक्टर 11 स्थित आवास पर खुद को गोली मारी। चंडीगढ़ पुलिस के आईजी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच जारी है। वाई पुरन सिंह वर्तमान में आईजी पीटीसी सुनारिया के पद पर कार्यरत थे और पहले रोहतक के आईजी के रूप में भी सेवा दे चुके थे।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पुरन सिंह ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने चंडीगड़ के सेक्टर 11 स्थित आवास पर खुद को मारी गोली मारी है।
चंडीगड़ पुलिस के आईजी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ पुलिस जांच में जुटी है। पूरन सिंह फिलहाल आईजी पीटीसी सुनारिया के पद पर कार्यरत थे। वे रोहतक के आईजी के पद पर रह अपनी सेवाएं दे चुके थे।
