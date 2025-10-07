आईपीएस अधिकारी पूरन सिंह ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर गोली मारकर की आत्महत्या

हरियाणा कैडर के आईपीएस वाई पुरन सिंह ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार उन्होंने सेक्टर 11 स्थित आवास पर खुद को गोली मारी। चंडीगढ़ पुलिस के आईजी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच जारी है। वाई पुरन सिंह वर्तमान में आईजी पीटीसी सुनारिया के पद पर कार्यरत थे और पहले रोहतक के आईजी के रूप में भी सेवा दे चुके थे।



2001 बैच के आईपीएस वाई पुरन सिंह का फाइल फोटो।