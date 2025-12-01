शेयर ट्रेडिंग में 25-30 प्रतिशत मुनाफा दिला देंगेे...यह लालच दिला लोगों से करोड़ों ठगे, पति-पत्नी पर केस दर्ज
जीरकपुर में इनफिनिट इन्वेस्टमेंट्स नामक कंपनी चलाने वाले सौरव शर्मा और उनकी पत्नी सुगंधा शर्मा पर शेयर ट्रेडिंग में 25-30 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर लोगों से 1 करोड़ 81 लाख 60 हजार रुपये ठगने का आरोप है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और फरार दंपती की तलाश जारी है। आरोपितों ने पहले मामूली मुनाफा देकर लोगों का विश्वास जीता और फिर बड़ी रकम निवेश करवाई।
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। शेयर ट्रेडिंग में 25-30 प्रतिशत मुनाफा दिलाने का लालच देकर निवेश करा लोगों के करोड़ों रुपये हड़प लिए। इस मामले में पुलिस ने इनफिनिट इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के संचालक सौरव शर्मा और उनकी पत्नी सुगंधा शर्मा उर्फ नीतू गुलाटी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
इस मामले में रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े मनजीत सिंह और रमनदीप सिंह सेठी ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि दंपती ने मामूली मुनाफा देकर लोगों का विश्वास जीता। इसके बाद उन्होंने मनजीत सिंह, उनकी पत्नी, सास, जीजा और साले समेत कई लोगों से बड़ी रकम निवेश करवाई। जांच रिपोर्ट के अनुसार दंपती ने 1 करोड़ 81 लाख 60 हजार रुपये ठग लिए।
दंपती ने लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए इनफिनिट इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के नाम से कार्यालय खोला और पैसे अपनी माॅसी गीता रानी और अन्य रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर करवाए। बड़ी रकम जमा होने के बाद दंपती अचानक अपना फ्लैट बेचकर फरार हो गए। उनका सारा सामान डेराबस्सी में माॅसी गीता रानी के घर शिफ्ट कर दिया गया।
फरारी से पहले सौरव शर्मा ने वाट्सएप के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को धमकी भरे संदेश भी भेजे। पुलिस ने सुगंधा शर्मा, सौरव शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुख्य दंपती अभी फरार हैं और तलाश जारी है।
