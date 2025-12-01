शेयर ट्रेडिंग में 25-30 प्रतिशत मुनाफा दिला देंगेे...यह लालच दिला लोगों से करोड़ों ठगे, पति-पत्नी पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। शेयर ट्रेडिंग में 25-30 प्रतिशत मुनाफा दिलाने का लालच देकर निवेश करा लोगों के करोड़ों रुपये हड़प लिए। इस मामले में पुलिस ने इनफिनिट इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के संचालक सौरव शर्मा और उनकी पत्नी सुगंधा शर्मा उर्फ नीतू गुलाटी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

इस मामले में रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े मनजीत सिंह और रमनदीप सिंह सेठी ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि दंपती ने मामूली मुनाफा देकर लोगों का विश्वास जीता। इसके बाद उन्होंने मनजीत सिंह, उनकी पत्नी, सास, जीजा और साले समेत कई लोगों से बड़ी रकम निवेश करवाई। जांच रिपोर्ट के अनुसार दंपती ने 1 करोड़ 81 लाख 60 हजार रुपये ठग लिए।

दंपती ने लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए इनफिनिट इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के नाम से कार्यालय खोला और पैसे अपनी माॅसी गीता रानी और अन्य रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर करवाए। बड़ी रकम जमा होने के बाद दंपती अचानक अपना फ्लैट बेचकर फरार हो गए। उनका सारा सामान डेराबस्सी में माॅसी गीता रानी के घर शिफ्ट कर दिया गया।