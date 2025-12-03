'इन्वेस्ट पंजाब' रोड शो में 250 जापानी कंपनियों ने दिखाई निवेश में रुचि, सीएम मान ने दिया पूरे सहयोग का भरोसा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में 'इन्वेस्ट पंजाब' रोड शो में 250 से अधिक जापानी कंपनियों ने राज्य में निवेश करने की इच्छा जताई। मुख्यमंत् ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़/टोक्यो (जापान)। पंजाब में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में जापान की यात्रा ने दूसरे दिन महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। जापान दौरे के दूसरे दिन, बुधवार को टोक्यो में आयोजित 'इन्वेस्ट पंजाब' रोड शो में लगभग 250 जापानी कंपनियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और राज्य में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई।
यह रोड शो पंजाब सरकार की वैश्विक निवेश आकर्षित करने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री मान ने इस दौरान जापानी उद्योग जगत को संबोधित किया और उन्हें पंजाब में कारोबार के लिए मौजूद अनुकूल माहौल और नीतिगत सरलता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रोड शो में भाग लेने वाली कंपनियों का यह बड़ा आंकड़ा (लगभग 250) दर्शाता है कि पंजाब एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने राज्य की कुशल श्रम शक्ति, कृषि-आधारित उद्योगों की अपार क्षमता और बेहतरीन कनेक्टिविटी की सराहना की। पंजाब सरकार विशेष रूप से विनिर्माण (Manufacturing), नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy), खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing), और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के क्षेत्रों में जापानी निवेश को आकर्षित करने पर जोर दे रही है।
रोड शो की सफलता पर टिप्पणी करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी जापानी उद्योगपतियों को पंजाब सरकार की ओर से हर संभव सहयोग और सुविधा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य राज्य में उद्योग को बढ़ावा देना और नौजवानों के लिए व्यापक रोज़गार के अवसर पैदा करना है। सीएम मान ने कहा, "हमारा लक्ष्य एक ऐसा निवेश-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहां कारोबार फल-फूल सके।" उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने निवेश प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 'सिंगल विंडो सिस्टम' को और मज़बूत किया है, जिससे उद्योगपतियों को त्वरित मंजूरी और भूमि आवंटन में तेजी मिल सके। उन्होंने निवेश करने वाली कंपनियों को बिजली, पानी और बुनियादी ढांचे की निर्बाध आपूर्ति का भी आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जापान की अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता पंजाब के औद्योगिक परिदृश्य में एक नई क्रांति लाएगी। जापान दौरे के इस सफल पड़ाव से राज्य सरकार का मानना है कि बड़े पैमाने पर पूंजी का प्रवाह होगा, जो न केवल राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। टोक्यो में 'इन्वेस्ट पंजाब' रोड शो की सफलता ने पंजाब और जापान के बीच एक मजबूत आर्थिक साझेदारी की नींव रखी है, जो आने वाले समय में राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।