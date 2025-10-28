पंजाब सरकार के 'इन्वेस्ट पंजाब' का जापान भी हुआ मुरीद, प्रतिनिधि दल ने जताई राज्य में बड़े निवेश की इच्छा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रगतिशील और निवेशक-हितैषी नीतियों का असर अब ज़मीन पर दिखने लगा है। इसी कड़ी में, पंजाब विधानसभा के स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवां से आज एक उच्च-स्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश करने की गहरी इच्छा व्यक्त की। यह मुलाकात पंजाब के औद्योगिक विकास और आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जापान की अग्रणी कंपनी फिट फाउंडर कंपनी लिमिटेड के सीईओ शिनतारो हाचिगा और सीओओ ताकामासा सुजी ने स्पीकर संधवां के समक्ष पंजाब के विकास में भागीदार बनने की मंशा ज़ाहिर की। स्पीकर संधवां ने इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया कि पंजाब, जो ऐतिहासिक रूप से एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, अब तेज़ी से औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक उभरते हुए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

स्पीकर संधवां ने पंजाब सरकार की नई औद्योगिक नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए एक बेजोड़, पारदर्शी और भरोसेमंद नीतिगत ढांचा तैयार किया है। उन्होंने विशेष रूप से सरकार के प्रतिष्ठित 'इन्वेस्ट पंजाब' प्लेटफॉर्म का ज़िक्र किया, जो निवेशकों के लिए 'सिंगल विंडो पोर्टल' के रूप में काम करता है। यह क्रांतिकारी पहल सुनिश्चित करती है कि निवेशक मात्र 45 दिनों के भीतर सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यह स्पीड और सुविधा पंजाब सरकार की व्यवसाय-हितैषी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

श्री संधवां ने दृढ़ता से कहा कि पंजाब की व्यवसाय-हितैषी नीतियाँ और यहां मौजूद निवेश के व्यापक अवसर विदेशी निवेशकों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को 'प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन' के बारे में भी बताया, जो पंजाब में निवेश को और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थानीय और विदेशी निवेशकों के साथ सरकार के निरंतर संवाद का एक प्रमुख मंच है।