    'पंजाब में निवेश करें', CM भगवंत मान ने उद्योग जगत के दिग्गजों को दिया आमंत्रण, मोहाली में 2026 निवेशक सम्मेलन की घोषणा

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:06 PM (IST)

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब उद्योग-हितैषी नीतियों और अनुकूल व्यापारिक माहौल के कारण पसंदीदा निवेश स्थल बन गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब देश के जी डी पी में 3% का योगदान देता है और राज्य सरकार फिल्म सिटी बनाने की योजना बना रही है।

    CM भगवंत मान ने उद्योग जगत के दिग्गजों को पंजाब में निवेश करने का आमंत्रण दिया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज उद्योगपतियों को देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनने का आमंत्रण देते हुए कहा कि पंजाब राज्य अपनी उद्योग-हितैषी नीतियों और अनुकूल व्यापारिक माहौल के कारण अब दुनिया भर में सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है।

    आज यहां उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं क्योंकि वे कई परिवारों को रोजगार देते हैं। उन्होंने कहा कि कई प्रमुख उद्योगपतियों ने राज्य में निवेश और अपने व्यवसाय का विस्तार किया है क्योंकि पंजाब में मौजूद अपार संभावनाएं उन्हें निवेश के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करती हैं और व्यवसाय को प्रफुल्लित करने में मदद करती हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारत की कुल भूमि का केवल 1.5 प्रतिशत होने के बावजूद, पंजाब आज देश के कुल जी डी पी में 3 प्रतिशत योगदान देता है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पवित्र भूमि के मेहनती और साहसी लोगों ने दुनिया भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों और पैगंबरों की भूमि है और पंजाब की उपजाऊ धरती पर कुछ भी उग सकता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भले ही कठिन समय ने राज्य के उद्योगों को बड़ा झटका दिया था, फिर यह पुनः सृजित हुआ और अच्छी तरह से विकसित हुआ।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब वीडियो और फिल्मों की शूटिंग के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करता है और यह हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में एक फिल्म सिटी की योजना बना रही है क्योंकि यहां फिल्म उद्योग के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह क्षेत्र कई प्राकृतिक और सुंदर दृश्यों से भरपूर है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आम तौर पर देश में और खासकर पंजाब में मनोरंजन के बुनियादी ढांचे की कमी है जिससे मनोरंजन उद्योग संघर्ष कर रहा है और अब राज्य सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पवित्र शहर अमृतसर में एक और क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जो खेल उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन देगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ओद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त से अधिक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पांच पावर प्लांट हैं, जिनमें से सभी राज्य सरकार के हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन के लिए कोयले के बड़े भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का अन्नदाता है, इसलिए यहां खाद्य उत्पादन उद्योग के लिए बड़ी संभावनाएं हैं।

    उन्होंने कहा कि राज्य ने सिंगल विंडो प्रणाली को सही मायने में लागू किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य तेजी से दुनिया भर में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब को इसकी साहसी और उद्यमी भावना तथा समृद्ध विरासत के लिए हमेशा जाना गया है।

    उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में पंजाब के ओद्योगिक सफर में बड़ी बदलाव और प्रगति देखने को मिली है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज राज्य एक बड़ा उद्योगिक हब बन गया है, जो फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, बाई-साइकिल, आईटी, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की ओद्योगिक प्रगति ने वास्तव में दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है क्योंकि दुनियाभर के निवेशकों ने राज्य की क्षमता को पहचाना है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2022 से पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 4.7 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की संभावना है, और इसके चलते पंजाब ओद्योगिक विकास और नवाचार के क्षेत्र में एक उभरता केंद्र बन गया है।

    भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का घर है, जिनमें नेस्ले, क्लास, फ़्रोडेनबर्ग,कारगिल, बर्बियो , डीनोन और अन्य शामिल हैं, जो यहां अपने कार्यालय स्थापित कर राज्य की आर्थिक प्रगति में बड़ा योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने पंजाब की अपार क्षमता और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुकूल माहौल पर भरोसा जताया है।

    उन्होंने कहा कि जापान, अमेरिका, जर्मनी, यूके, यू ए ई, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन और अन्य देशों के निवेश से राज्य की वैश्विक पहुंच स्पष्ट होती है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनका मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है क्योंकि पंजाब वास्तव में न केवल भारतीय निवेशकों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक पसंदीदा निवेश स्थल बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद संभालने के बाद उन्होंने एक निवेश-हितैषी माहौल तैयार किया है, जो व्यवसाय करने में सहजता को प्रोत्साहित करता है।

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों के कारण पंजाब आज व्यापार करने में आसान माहौल बनाने में शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल की शुरुआत की है, जो भारत का सबसे उन्नत सिंगल-विंडो सिस्टम है।

    भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ऑफलाइन आवेदन की आवश्यकता समाप्त करके और त्वरित अनुमतियों को सुनिश्चित कर रही है और साथ ही पंजाब पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत 125 करोड़ रुपये तक की योग्य इकाइयों के लिए केवल पांच दिनों में सिद्धांत अनुमोदन प्रदान करती है।

    मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब कुछ बड़े रेगुलेटरी सुधार पेश करने वाला पहला राज्य है, जिसमें 45 दिनों के भीतर समयबद्ध अनुमतियां, डिमांड अप्रूवल, एस्केलेशन प्रक्रियाएं और प्रमुख लाइसेंसों के लिए बढ़ी हुई वैधता शामिल है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और उद्योग के बीच भागीदारी सफलता की कुंजी है और राज्य सरकार को पूरा विश्वास है कि ओद्योगिक विकास केवल तभी संभव हो सकता है जब हम बराबर भागीदार के रूप में काम करें। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत 2022 में पेश की गई नई उद्योग नीति का मार्गदर्शन करता है।

    उन्होंने कहा कि इस नीति को उद्योग क्षेत्र के दिग्गजों और भागीदारों की सलाह-मशवरे के साथ तैयार किया गया है ताकि उद्योगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा किया जा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब राज्य सरकार प्रत्येक उद्योगिक सेक्टर की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां तैयार करने के लिए उद्योग क्षेत्र के दिग्गजों की अध्यक्षता में 24 सेक्टोरल कमेटियां बनाई गई हैं।

    मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार उद्योगों और व्यवसायों के साथ समानता, पारदर्शिता और आपसी सहयोग की भागीदारी स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों के व्यापारिक सफर को सुचारू बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस भागीदारी को और मजबूत करने के लिए, भगवंत सिंह मान ने उद्योगपतियों को प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के छठे संस्करण में शामिल होने का आमंत्रण दिया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन 13, 14 और 15 मार्च, 2026 को मोहाली, पंजाब में आयोजित किया जाएगा और इस दौरान उद्योगपति, नीति निर्माता और शोधकर्ता पंजाब के उद्योगिक क्षेत्र को और ऊंचाइयों तक ले जाने के बारे में विचार साझा करेंगे और सहयोग देने के लिए एकत्र होंगे। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की विशेषज्ञता और सूझबूझ पंजाब के भविष्य को आकार देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

    उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन पंजाब की क्षमता को उजागर करने, सहयोग के अवसरों की पड़ताल करने और नेटवर्किंग के लिए आदर्श मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एकजुट होकर पंजाब में टिकाऊ, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योगिक माहौल तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी भागीदारी, विश्वास और प्रतिबद्धता अत्यंत आवश्यक है।