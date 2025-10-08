अंतरराष्ट्रीय अलगोजा वादक करमजीत सिंह बग्गा का हार्ट अटैक आने से निधन, कनाडा से बच्चों के आने पर होगा अंतिम संस्कार

अंतर्राष्ट्रीय अलगोजा वादक करमजीत सिंह बग्गा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 67 वर्षीय बग्गा तीन दिन पहले ही कनाडा से लौटे थे। सीने में दर्द होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके दोनों बच्चे कनाडा में हैं इसलिए अंतिम संस्कार उनके आने के बाद होगा।

जागरण संवाददाता, मोहाली। सुबह राजवीर जवंदा के निधन की दुखद खबर के बाद, संगीत जगत को एक और बड़ा आघात लगा है। अंतर्राष्ट्रीय अलगोजा वादक करमजीत सिंह बग्गा (67) का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।करमजीत सिंह बग्गा तीन दिन पहले ही कनाडा से भारत लौटे थे।

शाम वह अपने खरड़ स्थित आवास पर मौजूद थे जब उन्हें अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। इसके तुरंत बाद, उनके भतीजे द्वारा उन्हें मोहाली के फेज 6 स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

करमजीत बग्गा के दोनों बच्चे कनाडा में रहते हैं। इस कारण, उनका अंतिम संस्कार बच्चों के भारत पहुंचने के बाद किया जाएगा। राज्य पुरस्कार विजेता (स्टेट अवार्डी) करमजीत बग्गा एक सम्मानित व्यक्तित्व थे। वह स्वास्थ्य विभाग में इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।