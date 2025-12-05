चंडीगढ़ में लगातार चौथे दिन इंडिगो की उड़ानें रद, मोबाइल पर अपडेट न स्टाफ जानकारी दे रहा, यात्री भटक रहे, एयरपोर्ट पर गुजारी रात
चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो की उड़ानें लगातार चौथे दिन बाधित रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। यात्रियों के मुताबिक इंडिगो ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगातार चौथे दिन शुक्रवार को भी इंडिगो की सेवाओं में भारी खामी देखने को मिली। इससे यात्रियों पर संकट गहरा गया। यात्रियों ने कहा कि न तो मोबाइल पर कोई अपडेट दिया और स्टाफ भी कुछ बता नहीं रहा। परिवार संग इधर-उधर भटकना पड़ रहा। कईयों को तो एयरपोर्ट पर ही रात गुजारनी पड़ी।
वीरवार रात 9:15 बजे उड़ान भरने वाली चंडीगढ़-पुणे फ्लाइट करीब 9 घंटे विलंब से शुक्रवार सुबह 7:50 बजे रवाना हुई। इस लंबे इंतजार में यात्रियों को पूरी रात एयरपोर्ट पर ही गुजारनी पड़ी। यात्रियों के मुताबिक इंडिगो ने पूरी रात उड़ान के समय में बदलाव किए, जिससे भ्रम और बढ़ गया। शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक 13 प्रस्थान (डिपार्चर) और 11 आगमन (अराइवल) उड़ानें रद कर दी गईं।
यात्री अभिषेक शर्मा ने बताया कि पहले प्रस्थान समय 9:15 बजे था, फिर 11:45, उसके बाद 12:10, फिर 1:10 रात का समय दिया गया। सुबह 4 बजे जानकारी मिली कि पुणे से आने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट अब तक चंडीगढ़ नहीं पहुंची थी, इसलिए उड़ान और आगे खिसक गई।
आखिरकार सुबह 7:15 बजे बोर्डिंग शुरू हुई, लेकिन उस दौरान एक यात्री के गायब होने और उसका सामान आफलोड करने की प्रक्रिया के कारण विमान को लगभग 35 मिनट और देरी हो गई। यात्रियों ने शिकायत की कि इंडिगो स्टाफ किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा था और कॉल सेंटर नंबर भी रातभर बंद बताए जा रहे थे।
इस पूरी स्थिति पर इंडिगो ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के दूसरे चरण के तहत पायलट और क्रू की जरूरत का गलत अनुमान लगाया गया, जिससे शेड्यूल बुरी तरह प्रभावित हुआ।
इसके साथ ही सर्दियों में उड़ानों की देरी और एयरपोर्ट पर असामान्य भीड़ ने संचालन और मुश्किल बना दिया। कंपनी ने घोषणा की है कि आने वाले दो–तीन दिनों तक योजनाबद्ध तरीके से कुछ उड़ानें रद की जाएंगी ताकि संचालन को दोबारा स्थिर किया जा सके।
इधर चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि इंडिगो की उड़ानें पूरे देश में ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के कारण प्रभावित हैं और चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी इससे अछूता नहीं है। एयरपोर्ट के सीइओ अजय वर्मा ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं और यात्रियों को आरामदायक व सुरक्षित यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।
