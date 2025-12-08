IndiGo Flight चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर देरी और रद के मामले घटे, यात्रियों के लिए रिफंड सुविधा शुरू

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट्स में पिछले कुछ दिनों से जारी देरी और रद होने का संकट सोमवार को काफी हद तक कम होता दिखाई दिया। अराइवल की केवल 4 फ्लाइट्स पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली से आने वाली रद की गईं। वहीं डिपार्चर की 5 फ्लाइट्स मुंबई, बेंगलुरु, श्रीनगर, हैदराबाद और दिल्ली की रद्द रहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा, इंडिगो की 23 डिपार्चर फ्लाइट्स केवल कुछ मिनटों की हल्की देरी के बाद रवाना हुईं। अराइवल की बात करें तो 17 फ्लाइट्स अन्य एयरपोर्ट्स से यहां पहुंचीं, जिनमें भी मामूली देरी ही दर्ज की गई। रविवार और उससे पहले के दिनों की तुलना में स्थिति काफी सामान्य रही।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा, यात्रियों को नहीं आने देंगे असुविधा एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, जिन फ्लाइट्स को रद किया गया है, उनका स्टेटस यात्रियों को पहले से ही मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से भेज दिया जाता है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि कोई यात्री एयरपोर्ट पहुंच भी जाता है और उसकी फ्लाइट रद पाई जाती है, तो उसके लिए खाने-पीने और बैठने की विशेष व्यवस्था एयरपोर्ट पर उपलब्ध करवाई गई है।

इसके अलावा, मोहाली प्रशासन द्वारा जीरकपुर और डेराबस्सी के होटलों में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी को रात में परेशानी न हो। एयरपोर्ट प्रबंधन ने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।

इंडिगो एयरलाइन ने बयान किया जारी इंडिगो एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए बताया है कि 3 से 15 दिसंबर के बीच रद हुई सभी फ्लाइट्स के रिफंड प्रोसेस में हैं। यदि यात्रा योजनाओं में बदलाव या रद्दीकरण की आवश्यकता हो तो 15 दिसंबर तक की सभी बुकिंग्स पर पूरा वेवर दिया जा रहा है। यात्री बिना किसी शुल्क के बदलाव या कैंसिलेशन कर सकते हैं।