    यात्रीगण ध्यान दें... चंडीगढ़ से इंडिगो की सभी फ्लाइट्स 8 दिसंबर तक रद

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:37 PM (IST)

     इंडिगो एयरलाइन ने 8 दिसंबर तक चंडीगढ़ से अपनी सभी उड़ानें रद कर दी हैं। एयरलाइन ने अभी तक कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह ...और पढ़ें

    यात्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन यहां से पहले यात्रियों को फ्लाइट के विलंब होने की सूचना दी गई।

    वेद शर्मा, मोहाली। चंडीगढ़ से चलने वाली इंडिगो की सभी फ्लाइट्स को 8 दिसंबर तक के लिए रद कर दिया है। इसकी वजह से सवारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को यात्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन यहां से पहले यात्रियों को फ्लाइट के विलंब होने की सूचना दी गई।

    बाद में फ्लाइट को रद कर दिया गया। जिसकी वजह से किसी यात्री का नौकरी पर जाना, किसी यात्री की परिवार की शादी में जाना था, तो किसी डाॅक्टर को अपने मरीजों के साप्ताहिक जांच के लिए जाना था, वह सभी छूट गया। इससे मौके पर मौजूद यात्री भड़क गए। एयरपोर्ट स्टाफ की तरफ से काफी मशक्कत के बाद समझाया गया।

    तभी इंडिगो फ्लाइट की तरफ से यात्रियों को सूचित किया गया कि सभी का रिफंड उनके पास ऑनलाइन पहुंच जाएगा और अब 8 दिसंबर तक चंडीगढ़ से इंडिगो की कोई फ्लाइट संचालित नहीं होगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि फ्लाइट कंपनी की तरफ से उन्हें फ्लाइट रद होने के बारे में कोई सूचित भी नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण ज्यादा परेशानी हो रही है।

    महीना पहले कर रखी थी टिकट बुक

    मौके पर मौजूद यात्रियों का कहना है कि उन्होंने पिछले करीब एक महीने पहले से ही टिकट बुक कराई थी, लेकिन अचानक से इस तरह फ्लाइट रद करने से उन्हें काफी परेशानी हो रही है।

    धीरज नाम के यात्री को आगे किसी कंपनी में नौकरी के लिए बेंगलुरु जाना था। इंडिगो की फ्लाइट रद होने की वजह से वह नहीं जा पाया। जिस कारण अब उसे निजी टैक्सी से दिल्ली तक जाना पड़ेगा और इसके बाद वह आगे के लिए टिकट लेगा।

     इसी तरह दीपिका नमक यात्री को दिल्ली अपने किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना था। वह भी उन्हें रद्द करना पड़ा।

    एयरपोर्ट पर आकर पता चला फ्लाइट रद

    कई यात्रियों का कहना है कि अगर कंपनी की तरफ से समय रहते उन्हें बताया गया होता तो उनको परेशान नहीं होना पड़ता। क्योंकि वह अपना कोई दूसरा रास्ता निकालकर चले जाते। जरूरी काम के कारण जाने के लिए ही फ्लाइट की टिकट बुक करवाई थी। फ्लाइट रद होने के कारण इस तरह की परेशानियां हो रही है।

     

    मुझे अपने काम से श्रीनगर जाना था। इसके लिए मैंने करीब एक सप्ताह पहले से तैयारी कर रखी थी। मैं यमुनानगर से यहां तक टैक्सी बुक करके आया हूं और अब वापस मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी। चंडीगढ़ से बाहर जाने वाले टैक्सी चालक भी अपनी मनमर्जी का पैसा वसूल रहे हैं। -अभिषेक कुमार, निवासी यमुनानगर

     

    हर सप्ताह मुझे अपने मरीजों को देखने के लिए श्रीनगर जाना होता है। यहां पर पहले से अपाइंटमेंट लेकर काफी दूर-दूर से मरीज आते हैं। क्योंकि शनिवार को मैं वहां पर अपना क्लीनिक चलाता हूं। फ्लाइट रद्द होने के कारण अब मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। -डाक्टर पंकज त्रिवेदी, न्यूरो सर्जन

     

    परिवार में निजी काम के कारण मुझे बेंगलुरु जाना था। मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट बुक की थी। जिसका यहां आकर मुझे पता चला है। अब मुझे टैक्सी बुक कर दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी उम्र 67 साल होने के कारण कार में इतनी लंबी यात्रा करना मेरे लिए बड़ा ही परेशानी वाला रहेगा। -नीलम निवासी, चंडीगढ़

     

    मैं श्रीनगर में नौकरी करता हूं। अभी चंडीगढ़ आया हुआ था। मैंने करीब एक महीना पहले जाने के लिए वापसी की टिकट इंडिगो की फ्लाइट से बुक की थी। यहां आकर पता चला की फ्लाइट रद हो गई है। अभी आफिस में इसके बारे में सूचना नहीं दी है। हालांकि ऑफिस के सभी सीनियर्स को भी इस कंडीशन के बारे में पता है।- राजीव कुमार