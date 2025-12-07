चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो सेवा में सुधार, दोपहर बाद स्थिति होने लगी थी सामान्य, चार बजे तक एक भी फ्लाइट लेट नहीं

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान रद्द होने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा, लेकिन दोपहर बाद स्थिति में सुधार दिखाई दिया। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, शाम चार बजे तक इंडिगो की किसी भी डिपार्चर फ्लाइट में देरी दर्ज नहीं हुई है, जो पिछले कुछ दिनों की अफरातफरी के बीच यात्रियों को राहत देने वाली बात है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को 6 इंडिगो उड़ानें रद करनी पड़ीं हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि पिछले दो दिनों में तीस से अधिक उड़ानें रद हुई हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब सात से आठ हजार यात्रियों की मूवमेंट प्रभावित हुई।

लगातार चल रहे रदीकरण के कारण कई यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ीं, जबकि कुछ ने अन्य एयरलाइंस या वैकल्पिक रूट्स का सहारा लिया। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि रविवार को रद उड़ानों की जानकारी यात्रियों को समय रहते दे दी गई थी। इसी कारण टर्मिनल पर भीड़भाड़ और अव्यवस्था में कमी रही। यात्री अब एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस की जानकारी ले रहे हैं, जिससे कुल मिलाकर हालात सामान्य होने में मदद मिली है।

यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर अतिरिक्त स्टाफ, हेल्पडेस्क और सूचना काउंटर लगाए गए हैं। खाने-पीने से लेकर बैठने और मार्गदर्शन तक की सभी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है, ताकि किसी यात्री को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।