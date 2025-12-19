पहले उड़ानें रद, अब रिफंड अटका; IndiGo की सेवा से परेशान चंडीगढ़ एयरपोर्ट के यात्री

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडिगो एअरलाइंस का संचालन भले ही अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लगभग सामान्य हो गया हो, लेकिन बीते दिनों रद हुई उड़ानों की मार झेल चुके यात्रियों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। पहले यात्री फ्लाइट्स रद होने से गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए और अब रद टिकटों का रिफंड न मिलने से परेशान हो रहे हैं।

कई यात्रियों का कहना है कि फ्लाइट रद होने के बाद मजबूरी में उन्हें दोबारा दूसरी एअरलाइन्स से महंगे दामों पर टिकट खरीदनी पड़ी, जबकि इंडिगो की रद टिकट का पैसा अभी तक वापस नहीं मिला है। त्रिवेंद्रम से चंडीगढ़ का सफर बना परेशानी चंडीगढ़ निवासी हर्मोहिंदर सिंह और राजदीप सिद्धू ने 5 दिसंबर को त्रिवेंद्रम से मुंबई होते हुए चंडीगढ़ आने के लिए इंडिगो की टिकट बुक कराई थी। दो यात्रियों की टिकट पर करीब 24 हजार रुपये खर्च हुए थे। त्रिवेंद्रम से उनकी फ्लाइट 8 से 9 घंटे देरी से रवाना हुई, जबकि मुंबई से चंडीगढ़ की फ्लाइट उसी दिन रद कर दी गई। मजबूरी में दोनों यात्रियों को अगले दिन दोबारा टिकट खरीदनी पड़ी, जिस पर करीब 33 हजार रुपये खर्च हो गए। इसके बावजूद अब तक उन्हें रद फ्लाइट का रिफंड नहीं मिला है।

दिल्ली चंडीगढ़ फ्लाइट रद, टैक्सी से लौटे थे यात्री मोनिका की 3 दिसंबर को दिल्ली से चंडीगढ़ की फ्लाइट थी, जिसे आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया गया। देर रात उन्हें टैक्सी के जरिए चंडीगढ़ पहुंचना पड़ा। कई दिन बीत जाने के बाद भी न तो उन्हें रिफंड मिला और न ही इंडिगो की ओर से कोई स्पष्ट जवाब दिया गया।

परीक्षा देने जा रही छात्रा को भी नहीं मिली राहत चंडीगढ़ से अहमदाबाद जा रही ला स्टूडेंट अन्वी अग्रवाल की फ्लाइट भी रद कर दी गई थी। उन्हें परीक्षा देने जाना था, लेकिन फ्लाइट रद होने से उनकी पूरी योजना बिगड़ गई। कई बार संपर्क करने के बावजूद अब तक न तो टिकट का पैसा वापस मिला और न ही एयरलाइन की ओर से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया दी जा रही है।

10 दिनों में हुई थी 111 उड़ानें रद इंडिगो के संचालन में समस्याएं 3 दिसंबर से शुरू हुई थीं। 3 दिसंबर को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 5 उड़ानें रद हुईं। 4 दिसंबर को 8 उड़ानें रद की गईं। 5 दिसंबर को स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही, जब एक ही दिन में 32 उड़ानें रद करनी पड़ीं। 6 दिसंबर को 25, 7 दिसंबर को 9 उड़ानें रद हुईं। इसके बाद 8 दिसंबर को 12, 9 दिसंबर को 7, 10 दिसंबर को 6, 11 दिसंबर को 4 और 12 दिसंबर को 3 इंडिगो उड़ानें परिचालन कारणों से रद की गईं। इस तरह करीब दस दिनों में कुल 111 उड़ानें रद हुईं, जिससे सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए।

रिफंड न मिले तो यहां दर्ज करें शिकायत इंडिगो फ्लाइट रद हो चुकी है और रिफंड नहीं मिला है तो आप इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट पर कस्टमर सपोर्ट सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां पीएनआर, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी अपलोड करने की सुविधा है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एअरसेवा एप और पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।