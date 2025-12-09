Language
    चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आज 2 फ्लाइट रद, बाकी सब ऑन-टाइम; फंसे यात्रियों ने ली राहत की सांस

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:32 PM (IST)

    इंडिगो की आज अब तक दो फ्लाइट्स रद्द (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडिगो एयरलाइन्स में पिछले कुछ दिनों से जारी अव्यवस्था और फ्लाइट रद्द होने की बढ़ती घटनाएं अब कम होना शुरू हो गई हैं।

    एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, आज अब तक एयरलाइन की सिर्फ दो फ्लाइट्स मुंबई और दिल्ली की रद्द की गई हैं, जबकि बाकी अधिकांश उड़ानें निर्धारित समय के आसपास ही संचालित हो रही हैं।

    यह पिछले दिनों की तुलना में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जब बड़ी संख्या में फ्लाइट्स अचानक रद्द हो रही थीं और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी।

    प्रशासन की जानकारी के अनुसार, करीब आठ अराइवल और डिपार्चर फ्लाइट्स कुछ मिनटों की मामूली देरी के साथ आईं और रवाना हुईं, लेकिन कुल मिलाकर संचालन सामान्य रहा। यात्रियों को एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ या अव्यवस्था जैसी कोई स्थिति नहीं झेलनी पड़ी।

    फ्लाइट रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को समय पर जानकारी देना भी प्राथमिकता में शामिल है। इस समय एयरलाइन की ओर से यात्रियों को लगभग 10 घंटे पहले एसएमएस के जरिए फ्लाइट रद्द होने की सूचना भेजी जा रही है, ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था समय से कर सकें। यह कदम यात्रियों के प्रबंधन और भीड़ नियंत्रित करने में प्रभावी साबित हो रहा है।

    यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट परिसर में खाने-पीने, बैठने और आराम करने की व्यवस्थाओं को भी बढ़ाया गया है।

    वहीं, लंबी देरी या रात रुकने की जरूरत होने पर यात्रियों के लिए डेराबस्सी और जीरकपुर में ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी यात्री को परेशानी का सामना न करना पड़े।

     

    एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि स्थिति लगातार सुधर रही है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में फ्लाइट संचालन पूरी तरह सामान्य हो जाएगा।