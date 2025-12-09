चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आज 2 फ्लाइट रद, बाकी सब ऑन-टाइम; फंसे यात्रियों ने ली राहत की सांस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडिगो एयरलाइन्स में पिछले कुछ दिनों से जारी अव्यवस्था और फ्लाइट रद्द होने की बढ़ती घटनाएं अब कम होना शुरू हो गई हैं। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, आज अब तक एयरलाइन की सिर्फ दो फ्लाइट्स मुंबई और दिल्ली की रद्द की गई हैं, जबकि बाकी अधिकांश उड़ानें निर्धारित समय के आसपास ही संचालित हो रही हैं। यह पिछले दिनों की तुलना में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जब बड़ी संख्या में फ्लाइट्स अचानक रद्द हो रही थीं और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। प्रशासन की जानकारी के अनुसार, करीब आठ अराइवल और डिपार्चर फ्लाइट्स कुछ मिनटों की मामूली देरी के साथ आईं और रवाना हुईं, लेकिन कुल मिलाकर संचालन सामान्य रहा। यात्रियों को एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ या अव्यवस्था जैसी कोई स्थिति नहीं झेलनी पड़ी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फ्लाइट रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को समय पर जानकारी देना भी प्राथमिकता में शामिल है। इस समय एयरलाइन की ओर से यात्रियों को लगभग 10 घंटे पहले एसएमएस के जरिए फ्लाइट रद्द होने की सूचना भेजी जा रही है, ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था समय से कर सकें। यह कदम यात्रियों के प्रबंधन और भीड़ नियंत्रित करने में प्रभावी साबित हो रहा है।