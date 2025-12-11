Language
    चंडीगढ़ से आज नहीं उड़ेंगी इंडिगो की ये चार फ्लाइट्स, यहां देखें डिटेल्स

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो ने 11 दिसंबर 2025 को चार उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिनमें मुम्बई, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली की उड़ानें शाम ...और पढ़ें

    आज इंडिगो की चार उड़ानें रहेंगी रद। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो के संचालन को लेकर वीरवार, 11 दिसंबर 2025 को एयरलाइन ने अपनी चार प्रमुख उड़ानों को पहले ही रद घोषित कर दिया है। इनमें फ्लाइट 5261 मुम्बई, फ्लाइट 6634 बेंगलुरु, फ्लाइट 6254 हैदराबाद और फ्लाइट 760 दिल्ली शामिल है।

    वहीं, बुधवार का दिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए राहतभरा रहा। पिछले कई दिनों की अनिश्चितताओं को पीछे छोड़ते हुए इंडिगो की सभी 30 उड़ानें समय पर संचालित हुईं। न किसी उड़ान को रद करना पड़ा और न ही देरी का सामना करना पड़ा। सुबह से रात तक एयरपोर्ट पर संचालन सुचारू और सामान्य बना रहा, जिससे यात्रियों ने राहत महसूस की।

    एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, समयबद्ध संचालन के पीछे एयरलाइन व एयरपोर्ट प्रबंधन की संयुक्त रणनीति प्रमुख रही। रियल-टाइम मानिटरिंग, क्रू मैनेजमेंट में सुधार और ग्राउंड आपरेशंस पर ध्यान देने से इंडिगो ने दिनभर अपना शेड्यूल सटीक बनाए रखा।

    यात्रियों के लिए चेक-इन, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग की प्रक्रियाएं भी सहज रहीं। किसी भी काउंटर पर लंबी कतारें नहीं लगीं और गेट्स पर भी सामान्य से बेहतर प्रवाह देखने को मिला।

    पिछले सप्ताह इंडिगो की कई उड़ानें रद होने और भारी देरी के कारण एयरपोर्ट पर अव्यवस्था और यात्रियों में नाराजगी का माहौल बना था। इसे ध्यान में रखते हुए बुधवार को अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया और हर फ्लाइट की रियल-टाइम निगरानी की गई।