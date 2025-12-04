इंडिगो की सेवा में खामी! यात्रियों को सामान मिला न खाना, टिकट रिफंड के लिए भी धक्के, आज भी कई फ्लाइट कैंसिल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। यदि आप इंडिगो की फ्लाइट में सफर की तैयारी कर रहे है तो पहले विचार कर लें। इंडिगो की सर्विस से परेशानी झेल चुक यात्रियों का कुछ यही कहना है। यात्री जय अनुसार यहां कोई गारंटी नहीं कि आप अपने गंतव्य स्थान तक समय पर पहुंचेंगे। फ्लाइट कब रद हो जाए इसकी भी जानकारी नहीं। यही नहीं आपका सामान भी आपको समय पर मिल जाए उसकी भी गारंटी नहीं। इसलिए यात्री अपने सफर और सामान के खुद जिम्मेदार है।

बुधवार की रात दिल्ली से चंडीगढ़ की फ्लाइट इंडिगो ने रद कर दी। पंचकूला निवासी फ्लाइट पैसेंजर मोनिका के अनुसार उनकी चंडीगढ़ की कनेक्टिंग फ्लाइट 7 बजे रद कर दी गई थी, लेकिन रात 12 बजे तक इंडिगो स्टाफ उन्हें अपने सामान के लिए इधर-उधर भगाता रहा।

न इंडिगो स्टाफ ने उन्हें खाना दिया न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की। देर रात 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सुबह 6 बजे पंचकूला पहुंचे। इसी फ्लाइट से एक दर्जन से अधिक यात्रियों को सामान के लिए भागदौड़ करनी पड़ी।