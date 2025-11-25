न्यू चंडीगढ़ में एक बार फिर दिखेगा क्रिकेट का रोमांच, भारत-दक्षिण अफ्रीका भिड़ेंगे, टिकटों की बुकिंग जल्द

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है ...। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में एक बार फिर क्रिकेट का राेमांच होगा। 11 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। इसके लिए दिसंबर के पहले हफ्ते से टिकटों की बिक्री शुरू होने की उम्मीद है।

टिकटों की बुकिंग के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) जल्द घोषणा करने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए 300 से 500 रुपये में टिकट मिलेगा। एक हजार के करीब टिकट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर टिकटें मिलेंगी। एक हजार टिकटों के बाद सबसे सस्ती टिकट की कीमत 500 रुपये तय की गई है। इस बार टी-20 मैच की टिकट 25 हजार रुपये तक तय की गई है। लेवल-2 लाउंज में बैठकर दर्शक मैच का मजा ले सकेंगे।

सामान्य श्रेणी की टिकट की कीमत इस बार 1000 रुपये से शुरु होकर 1500 रुपये तक होगी। यह स्टेडियम के अपर टियर की टिकटें होंगी। टैरेस टिकट की कीमत तीन हजार से 7500 रुपये तक होगी। यह टिकट हरभजन सिहं पैवेलियन की होंगी।

पीसीए ने दर्शकों को स्टेडियम तक बिना किसी परेशानी के आने के लिए इस बार ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर खास इंतजाम किए हैं। लोगों के लिए बेहतर टायलेट के साथ ही पीने के पानी के अलग से स्टाल लगाए जाएंगे। लोगों को अपने स्टैंड तक पहुंचने में दिक्कत ना हो इसके लिए खास साइन बोर्ड लगाए जाएंगे।

स्टेडियम में हरमनप्रीत और युवराज सिंह स्टैंड की तैयारी पीसीए जल्द ही मुल्लांपुर में बने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दो नए स्टैंड को नाम देगा। हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और दूसरा दो बार वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहा युवराज सिंह के नाम पर भी मुल्लांपुर स्टेडियम में दो स्टैंड बनाने का प्रस्ताव है। उम्मीद है कि टी-20 मैच से पहले ही पीसीए इस काम को पूरा कर ले।

उधर इस मैच में क्रिकेट, बाॅलीवुड सहित कई बड़ी हस्तियों के पहुंचने की उम्मीद है। वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ियों को भी इस मौके पर सम्मानित किया जा सकता है। जिसमें हरलीन देयोल और अमनजोत कौर भी शामिल हो सकती हैं। तीनों खिलाड़ियों के लिए पंजाब सरकार पहले ही कैश अवार्ड की घोषणा कर चुका है।

महिला टीमों का हुआ था पहला इंटनरेशनल मैच न्यू मुल्लांपुर में पहला इंटरनेशनल मैच अक्टूबर में भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच हुआ था। वनडे ट्राॅफी के तीन में से दो मैच न्यू पीसीए स्टेडियम में हुआ थे। जिसमें पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा मैच भारत की महिला टीम ने जीता था।

मैच को लेकर हमेशा ही ट्राईसिटी के साथ ही पंजाब और हरियाणा हिमाचल के लोगों में क्रेज रहता है। 11 दिसंबर के मैच को लेकर भी अभी से लोगों खास तौर से युवाओं में काफी उत्साह है। मुल्लांपुर में न्यू पीसीए देश के सबसे खूबसूरीत स्टेडियम में गिन जाता है।