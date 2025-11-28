भारत जल्द बनेगा Semiconductor का वैश्विक हब, मोहाली SCL की होगी निर्णायक भूमिका, केंद्रीय मंत्री वैष्णव का दावा

Language
    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोहाली में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी का दौरा किया और कहा कि भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर का वैश्विक हब बनेगा। उन्होंने एससीएल को आधुनिक बनाने के लिए 4500 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की, जिससे चिप उत्पादन क्षमता 100 गुना बढ़ जाएगी। मंत्री ने एससीएल के निजीकरण की आशंका को खारिज करते हुए इसे देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र बताया।

    मोहाली में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी (एससीएल) के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्राॅनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोहाली में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी (एससीएल) का दौरा किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत बहुत जल्द विश्व का एक बड़ा सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनेगा तथा इसमें मोहाली स्थित एससीएल की निर्णायक भूमिका होगी।

    मंत्री ने एससीएल परिसर में नवनिर्मित सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी और परंगत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री के भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एससीएल को अत्याधुनिक बनाने के लिए 4500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके तहत नई मशीनरी, उपकरण और तकनीक स्थापित की जाएगी, जिससे एससीएल की चिप उत्पादन क्षमता वर्तमान से 100 गुना अधिक हो जाएगी।

    वैष्णव ने कहा कि अपग्रेड होने के बाद एससीएल रणनीतिक जरूरतों, शोध कार्य और छात्रों-शिक्षण संस्थानों की चिप फैब्रिकेशन आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करेगा। उन्होंने पंजाब सरकार से एससीएल के लिए आसपास की 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि संस्थान का दीर्घकालिक विस्तार हो सके।

    30 अत्याधुनिक चिप्स हैंडओवर की

    एससीएल कर्मचारियों के बीच चल रही निजीकरण की आशंका को पूरी तरह खारिज करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह संस्थान हमेशा सरकारी रहेगा और यह देश का प्रमुख रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र बना रहेगा। कार्यक्रम के दौरान वैष्णव ने देशभर के 17 संस्थानों के छात्रों द्वारा डिजाइन की गई 30 अत्याधुनिक चिप्स को औपचारिक रूप से हैंडओवर किया।

    ये सभी चिप्स एससीएल मोहाली में ही फैब्रिकेट की गई हैं। यह भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मंत्री ने कहा कि आज का दिन भारतीय सेमीकंडक्टर इतिहास में स्वर्णिम अध्याय है और मोहाली देश के चिप मिशन का नया केंद्र बिंदु बनेगा। कार्यक्रम में एससीएल के वैज्ञानिक, छात्र और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।