    इंदरप्रीत सिंह पैरी हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी, शूटर्स को क्रेटा देने वाला युवक अरेस्ट

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    चंडीगढ़ में इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी हत्याकांड में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। जिला क्राइम सेल ने पंजाब के खरड़ निवासी राहुल को गिरफ्तार किया है, ज ...और पढ़ें

    इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हुई (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। जिला क्राइम सेल (डीसीसी) की टीम ने पंजाब के खरड़ निवासी राहुल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वही व्यक्ति था जिसने हत्याकांड में शामिल शूटर्स को क्रेटा कार उपलब्ध करवाई थी, जिसका इस्तेमाल वारदात को अंजाम देने के दौरान किया गया।

    सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और गोपनीय इनपुट के आधार पर राहुल का लोकेशन ट्रेस किया और उसे खरड़ से गिरफ्तार किया। पूछताछ में पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि कार देने के पीछे उसकी क्या भूमिका थी—क्या वह पूरी साजिश का हिस्सा था या केवल वाहन उपलब्ध कराने तक ही उसका रोल सीमित है।

    सेक्टर-26 की टिंबर मार्केट में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर के बेटे इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या से गैंग के आंतरिक टकराव और वसूली की कहानी उजागर हो रही है। भारत के अलग-अलग राज्यों से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा तक हलचल मच गई है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।

    हालांकि, पुलिस सबसे पहले यह पता लगाने में जुटी है कि पैरी की हत्या लॉरेंस गैंग ने करवाई या किसी और का हाथ है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और ऑडियो से चर्चाएं गर्म हैं। पैरी कभी लॉरेंस बिश्नोई का जिगरी दोस्त रहा था। एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि लॉरेंस गैंग ने पैरी की हत्या करवाई है। इसके अलावा दो ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, जोकि विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के बताए जा रहे हैं।

    पैरी की गोली मारकर की थी हत्या

    एक दिसंबर की रात पैरी और उसका हत्यारा दोनों किसी क्लब से लौट रहे थे। इसी बीच कार में बैठे हुए एक शूटर ने पैरी पर गोली चला दी। वहीं, दूसरे शूटर ने उसे पहली गोली मारी। इसके तुरंत बाद पैरी की गाड़ी से वह उतरा और बाहर खड़ी क्रेट कार में जाकर बैठ गया। जांच में सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हरीचंद जाट उर्फ हरी बाक्सर ने ही पैरी की हत्या की सुपारी दी थी। पैरी को मोबाइल पर बात कराने का झांसा देकर टिंबर मार्केट बुलाया गया था, जहां उसकी हत्या की गई।

     