'बच्चे की मौत माता-पिता के लिए सबसे बड़ा दर्द...', सड़क हादसे में मारे गए 9 साल के कमल के लिए HC ने कही बड़ी बात

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक निर्णय में उस मां को राहत दी है, जिसने अपने नौ वर्षीय बेटे की सड़क हादसे में मृत्यु के बाद बढ़े हुए मुआवजे की मांग की थी। जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की एकलपीठ ने सिरसा मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए पुराने मुआवजे के आदेश को संशोधित करते हुए राशि 3.59 लाख से बढ़ाकर 8.81 लाख कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि बीमा कंपनी दो माह के भीतर यह राशि ब्याज सहित अदा करे। कोर्ट ने कहा कि बच्चे की मृत्यु माता-पिता के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है, जिसे केवल आर्थिक मुआवजा नहीं भर सकता, परंतु यह कानून द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम राहत अवश्य है।

14 दिसंबर 2010 को सिरसा में हुए सड़क हादसे में सोनिया के बेटे मास्टर कमल (उम्र 9 वर्ष) की दर्दनाक मौत हो गई थी। मां ने धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत ट्रिब्यूनल में दावा दायर किया था। ट्रिब्यूनल ने 24 जुलाई 2012 को 3,59,365 रुपये का मुआवजा 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मंजूर किया था। सोनिया ने इसे अपर्याप्त बताते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि नाबालिग बच्चे की मृत्यु को “नान-अर्नर” (गैर-आय अर्जक) की श्रेणी में रखकर मुआवजा तय करना अनुचित है।