    'पंजाब में लोकतंत्र की नहीं, लाठी तंत्र की जीत...', BJP ने AAP को क्यों घेरा?

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:24 AM (IST)

    भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में आप के रवैये की निंदा की। उन्होंने मतगणना बूथों में आप विधायकों द्वारा ज ...और पढ़ें

    पंजाब में लोकतंत्र की नहीं, लाठी तंत्र की जीत: तरुण चुग (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा अपनाए गए रवैये की कड़ी निंदा की है।

    चुग ने कहा कि सुबह-सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके समर्थक मतगणना बूथों में जबरन घुस गए, विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को अंदर जाने से रोका गया और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर परिणामों को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया गया।

    चुग ने कहा कि बटाला और भोआ में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और मतगणना को जानबूझकर रोका व धीमा किया गया।

    पठानकोट के घरोटा जोन में पूर्व विधायक सीमा कुमारी का पहचान पत्र तक पुलिस ने जब्त कर लिया, जबकि पटियाला में भाजपा के अधिकृत एजेंटों को बूथ में प्रवेश नहीं करने दिया गया।

    चुग ने कहा कि दारोली भाई जोन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने हार तय होते देख बैलट पेपर फाड़ दिए। यह पूरी प्रक्रिया चुनाव नहीं, बल्कि सत्ता के संरक्षण में किया गया लोकतंत्र का अपहरण है।

    इसी तानाशाही के कारण पंजाब की जनता का मौजूदा सरकार से विश्वास उठता जा रहा है। भाजपा इस लाठी तंत्र और सत्ता के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।