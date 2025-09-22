Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मनीमाजरा में लुटेरों के चंगुल से छूटकर सुरक्षा गार्ड ने साथी को बुलाया, ज्वेलरी शॉप में लूट होने से बचाई

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:56 PM (IST)

    चंडीगढ़ के मनीमाजरा में रिलायंस ज्वेल्स शोरूम को लूटने की कोशिश नाकाम हो गई। दो नकाबपोश बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड को चाकू दिखाकर धमकाया लेकिन गार्ड के शोर मचाने पर वे भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रिलायंस ज्वेल्स शोरूम को लूटने की कोशिश, नकाबपोश हमलावर चाकू दिखाकर भागे।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा के एनएसी क्षेत्र में रविवार देर रात दो नकाबपोश लुटेरों ने रिलायंस ज्वेल्स शोरूम को निशाना बनाने की कोशिश की। सतर्कता दिखाते हुए सुरक्षा गार्ड ने खुद को छुड़ाकर शोर मचाया, जिसके चलते लुटेरे शोरूम में दाखिल नहीं हो पाए और कार में सवार होकर फरार हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोरीगेट मनीमाजरा निवासी सुरक्षा गार्ड सुरिंदर कुमार रात करीब 2:30 बजे एससीओ नंबर 37 स्थित शोरूम पर ड्यूटी पर था। इस दौरान दो नकाबपोश वहां पहुंचे। उनमें से एक ने गार्ड को कुर्सी पर दबोचकर चाकू दिखाया, जबकि दूसरे ने शोरूम का ताला तोड़ने की कोशिश की। सुरिंदर ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर पड़ोसी गार्ड को बुलाया। इतने में दोनों नकाबपोश अपनी कार में बैठकर भाग निकले।

    सूचना पर शोरूम मैनेजर संदीप डोगरा भी मौके पर पहुंचे। शिकायत मिलने के बाद मनीमाजरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है।