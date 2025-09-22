मनीमाजरा में लुटेरों के चंगुल से छूटकर सुरक्षा गार्ड ने साथी को बुलाया, ज्वेलरी शॉप में लूट होने से बचाई

चंडीगढ़ के मनीमाजरा में रिलायंस ज्वेल्स शोरूम को लूटने की कोशिश नाकाम हो गई। दो नकाबपोश बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड को चाकू दिखाकर धमकाया लेकिन गार्ड के शोर मचाने पर वे भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा के एनएसी क्षेत्र में रविवार देर रात दो नकाबपोश लुटेरों ने रिलायंस ज्वेल्स शोरूम को निशाना बनाने की कोशिश की। सतर्कता दिखाते हुए सुरक्षा गार्ड ने खुद को छुड़ाकर शोर मचाया, जिसके चलते लुटेरे शोरूम में दाखिल नहीं हो पाए और कार में सवार होकर फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोरीगेट मनीमाजरा निवासी सुरक्षा गार्ड सुरिंदर कुमार रात करीब 2:30 बजे एससीओ नंबर 37 स्थित शोरूम पर ड्यूटी पर था। इस दौरान दो नकाबपोश वहां पहुंचे। उनमें से एक ने गार्ड को कुर्सी पर दबोचकर चाकू दिखाया, जबकि दूसरे ने शोरूम का ताला तोड़ने की कोशिश की। सुरिंदर ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर पड़ोसी गार्ड को बुलाया। इतने में दोनों नकाबपोश अपनी कार में बैठकर भाग निकले।