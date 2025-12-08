Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में IAS की पीए के पति ने पेड़ से फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:27 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-39 में एक व्यक्ति ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नवीन के रूप में हुई, जो सेक्टर-39 में अपनी पत्नी और बेटे के स ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    चंडीगढ़ में आईएएस की पीए के पति ने तनाव में आकर की आत्महत्या। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-39 के पार्क में शनिवार रात एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। कुछ लोगों ने जब उसे देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस को जांच के दौरान पता लगा कि व्यक्ति ने मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 50 वर्षीय नवीन के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवीन सेक्टर-39 में ही अपनी पत्नी व 21 साल के बेटे के साथ रहता था। उसकी पत्नी हरियाणा सरकार में आईएइस अधिकारी डी सुरेश की पीए है। उसका एक बेटा पढ़ाई कर रहा है। नवीन का बड़ा बेटा व एक बेटी विदेश में पढ़ने के लिए गए हुए हैं।

    पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि, जांच में आया है कि उसका पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था जिसके बाद वह पार्क में पहुंचा और फंदा लगा लिया। पुलिस ने मौके पर मोबाइल फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को बुलाकर घटनास्थल की वीडियो व फोटोग्राफी करवाई। पुलिस ने शव को सेक्टर-16 अस्पताल की मार्चरी में रखवा दिया था।